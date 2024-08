Alicia Villarreal defiende a Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido

Alicia Villarreal entiende muy bien las críticas que ha recibido Ángela Aguilar por casarse con Christian Nodal a menos de un mes de haber anunciado su noviazgo, pero, sobre todo, a nada de que el cantante se separara de Cazzu, dejándola en Argentina con una bebé de casi un año de edad. Y es que Alicia Villarreal asegura haber vivido en carne propia una enorme presión pública.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre el tema Ángela Aguilar?

En una charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Alicia Villarreal declaró que “o sea, me han tocado muchos momentos de mi vida, hasta lo he dicho: ‘¿Por qué me crucifican?’ O sea, soy un ser humano que también siente, tengo compromisos, tengo una hija, tengo que salir adelante, tengo que trabajar”.

“Todos los seres humanos nos equivocamos, todos nos merecemos ese segundo chance o tercer, o cuarto, y si lo vemos desde el punto del amor, wow”, acotó la cantante regiomontana.

Alicia Villarreal también declaró que “cuando estás más joven es difícil de sobrellevar y los que ya lo hemos vivido les mandamos muchas buenas vibras. Si opino desde el punto del amor, esto es lo más maravilloso que puede vivir una pareja y, afortunadamente o desafortunadamente, son personas públicas y los queremos porque somos fans de ellos, son grandes cantantes y, en el caso de Nodal, toda su historia no rebasa el gran artista que es”.

¿Alicia Villarreal le envió un mensaje a Cazzu? Curiosamente, Alicia Villarreal también le mandó un mensaje a Cazzu para que siga adelante junto a su hija.

“Nosotras (las mujeres) no paramos, no podemos ponernos a llorar, una mujer no puede ponerse a llorar, tiene que seguir, tiene que salir adelante y ella tiene un compromiso y cuando ya tiene hijos no hay nada que pare a una mujer que está en la lucha”, finalizó.