¿Alicia Villarreal visitará a Paquita la del Barrio al hospital? Esto es lo que planea

Alicia Villarreal, quien ha compartido escenario y amistad con ‘Paquita la del Barrio’, expresó su preocupación por la cantante tras darse a conocer que se encuentra hospitalizada en Veracruz debido a una afección estomacal. La intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” no dudó en buscar detalles sobre el estado de salud de su colega.

Alicia Villarreal mantiene contacto con el equipo de Paquita

En este sentido, la cantante, compositora y actriz mexicana compartió que, aunque no ha hablado directamente con Paquita en los últimos días, se mantiene en comunicación con su equipo de trabajo para estar al tanto de su evolución:“Hablé con Paquita hace un tiempo, hablamos hace una semana y bueno, pues yo he estado esperando a mi querida Paquita”, comentó Villarreal. Cabe destacar que la amistad entre ambas artistas ha sido sólida a lo largo de los años, y Alicia no dudó en mostrar su cariño y apoyo en este difícil momento.

Alicia Villarreal en la despedida de Bobby Pulido

Estas declaraciones de Alicia se dieron durante su participación como artista sorpresa en el concierto de despedida de Bobby Pulido en Monterrey. El texano, conocido como “Golden Boy”, se retira de la música para buscar un cargo político.

Alicia, quien compartió la emoción del evento, destacó la importancia de Bobby en la industria musical y la buena relación que mantienen: “Yo creo que, de la generación, pues él es el Golden Boy y fue un fenómeno en esa época. Somos de los pocos que quedamos activos y que hemos marcado momentos bien padres en la industria de la música”.

¿Alicia Villarreal visitará a Paquita la del Barrio al hospital?

Finalmente, Alicia reafirmó que su prioridad es visitar a ‘Paquita la del Barrio’ para brindarle apoyo moral y acompañarla en su recuperación. Consciente del cariño y respeto que el público tiene por la intérprete de “Rata de Dos Patas”, Villarreal pidió desearle lo mejor en este momento.

