José Eduardo salta en defensa de Eugenio Derbez tras polémica con Selena Gómez

Eugenio Derbez fue fuertemente criticado en redes sociales tras asegurar que la actuación de Selena Gómez en la nueva película ‘En Busca de Emilia Pérez’ es ‘indefendible’. acusando el mal español que tiene la actriz al momento de decir los diálogos, cosa que despertó ataques en contra del famoso por parte de fans de la actriz y cantante.

Al respecto, José Eduardo Derbez decidió saltar en defensa de su padre al ser cuestionado sobre su postura por la prensa mexicana, esto cuando estaba acompañado de su esposa durante una alfombra roja.

José Eduardo Derbez defiende a Eugenio Derbez por polémica con Selena Gómez

Durante una entrevista con Ventaneando, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo aseguró que la situación se salió de control y se hizo más grande de lo que en realidad era, esto además de que el también actor explicó que lo que se tenía que hablar respecto a ese tema ya fue dicho por su papá.

Te puede interesar: ¡Eugenio Derbez se retirará del medio temporalmente!

"Él sabe que lo quiero mucho, cuando eres persona pública se hacen muy grandes las cosas, pero creo que cada quien es libre de dar la opinión que tenga que dar”, aseguró el famoso ante las cámaras.

Las polémicas declaraciones hechas por Eugenio Derbez también provocaron que les llovieran críticas a sus hijos, principalmente a José Eduardo y a Vadhir Derbez, por sus actuaciones en otras películas, hecho al que el también presentador de televisión reaccionó, asegurando que ‘así es la gente’.

“La gente no mide... si alguien me hace algo a mí yo no voy a ir a tirarle a sus hijos, pero bueno, la gente es así... Detrás de una pantalla o celular es muy fácil decir las cosas, pero tenemos que vivir con eso”, acusó José Eduardo.

El famoso dio estas declaraciones durante una alfombra roja a la que acudió con su esposa, en la que se presentaría un show de stand up con temática de Navidad.