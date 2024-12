Ana Victoria habla sobre el reciente nacimiento de su hija Camila Victoria

La tarde de este martes 10 de diciembre nos enlazamos en el foro de Ventaneando con Ana Victoria, la hija del finado Diego Verdaguer y de Amanda Miguel, quien recientemente dio a luz a su segunda hija Camila Victoria.

¿Qué dijo Ana Victoria al respecto? “Estamos aquí, ya estamos en casa alucinados y nos sentimos tan felices porque vino a traer una armonía, una paz que ya se siente”, dijo Ana Victoria.

¿Su hijo Lucca está celosos?

Al preguntarle si la llegada de Camila Victoria desató los celos de Lucca, Ana Victoria dijo que “sabes qué, el primer día estaba como que qué onda y ahora me dice que hermanita es suya, la quiere cargar y la quiere besar. O sea, creo que habrá momentos (en que tenga celos), pero, en general, lo está aceptando bastante bien”.

¿Cómo se siente Ana Victoria con la llegada de su segundo bebé?

Ana Victoria se dijo contenta porque ha podido amamantar a Camila Victoria, cosa que con Lucca no pudo hacer.

“Sí, me costó, empezamos con Lucca y bueno, Lucca nació 20 días antes de que todos nos enfermáramos terriblemente y bueno, mi papá terminó en el hospital y ya nunca más lo vimos, entonces, yo viví una etapa de estrés, no puedo ni explicarles lo que fue.

Aparte fue muy difícil porque estaba de mamá primeriza y recién tratando de entender el proceso de lactancia, tratando de entender cómo es es madre, cómo duerme el bebé, esto y más y un montón de cosas que te estresan cuando eres mamá primeriza y encima con papá en el hospital yo perdí la lecha y fue también muy difícil porque no tenía una fórmula a la mano, no sabía qué fórmula darle, no les quiero ni contar porque fue muy feo eso”, agregó.

¿Qué significa para Ana Victoria la llegada de Camila Victoria?

“Me preguntaron fuera del aire si yo había deseado tener a la bebé y sinceramente, es para mí un regalo porque fue un deseo más de mi madre y de mi esposo, el cual me volqué a vivir y ahora estoy agradecida que así haya sido porque siento que esta niña va a ser mi compañera, va a ser con quien pasaré mis últimos días”.

“Viví una experiencia muy especial unos días después de que llegué a casa, la veía a los ojos y yo decía ‘wow, ella nació de mí, está viéndome a mí en su inicio de vida y, de repente, tuve como está visión de ella va a ser lo último que yo voy a ver...’ Esto es lo que estoy viviendo y estoy agradecida con Dios y con todo porque es un momento muy especial en mi vida”, añadió.