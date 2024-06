Todas las comidas terminan teniendo consecuencias tanto positivas como negativas en nuestra anatomía. No hay ninguna que escape a esa situación y para comprender como funciona cada cuál es fundamental informarse como también disponer de data certera que ayude a tener más conocimientos como a tomar mejores decisiones. Dicho esto, hablemos sobre lo que nos convoca comentando sobre el alimento que te ayudará a fortalecer tus huesos.

Las conclusiones del caso provienen de los especialistas en la salud que ayudan a disponer de certezas para a partir de ahí intentar tener una dieta sana o en definitiva no excedernos con aquellas ingestas que no terminan siendo particularmente beneficiosas. Digamos también que no alcanza solo con esto pues hacer actividad física siempre es una buena idea pues con ello fortaleces a todo tu cuerpo así que combinando los factores, como también disponiendo de la motivación suficiente, las cosas terminan saliendo mucho más bien que mal. Ahora bien, dicho eso comentemos sobre esta comida que puede ser una gran inversión.

¿Cuál es el alimento que te ayudará a fortalecer tus huesos?

La solución pasa por las aceitunas, un fruto a nivel calórico que equivale a lo mismo que una pieza de fruta. Todo se sostiene en que esta comida es una buena fuente de ácidos grasos saludables pues cuenta con el 70% de grasa monoinsaturada y claro, una gran fuente de antioxidantes.

Agreguemos que son una gran fuente de vitamina E que cubre el 5% de las ingestas de referencia al día para hombres y mujeres de 20 años que practican actividad física moderadamente de acuerdo con distintos estudios sobre nutrición que se han realizado. Y claro, destaquemos también que este elemento contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo como a proteger a las células de los radicales libres, aporta energía, estimula el sistema inmune para el organismo lo que ayuda a combatir virus y bacterias y mejora el aspecto de la piel.

Dicho todo lo anterior, además de fortalecer los huesos las aceitunas conllevan en su consumo los siguientes beneficios: mejora la memoria y la cognición, ayudan a perder peso (pues cuenta con fibras y grasas saludables que prolongan la saciedad al aumentar el tiempo de la digestión), ayuda a la salud de los ojos (pues los protege de los rayos ultravioletas del sol y la luz emitida por celulares y computadoras) y previene el envejecimiento prematuro.