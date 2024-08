El paso del tiempo va presentando una nueva apariencia de la que se puede hacer un tanto difícil escapar o en definitiva que puede no generar mucha simpatía que digamos. Para la situación, puede venir bien disponer de un poco de información que ayude a tener una nueva imagen y para el caso, hablaremos sobre el alimento con colágeno que te ayudará a eliminar las canas.

Empecemos resaltando algo fundamental: es muy inevitable que surjan cabellos blancos o grises en tu melena. La realidad, es que a medida que envejecemos nos vamos encontrando con menos volumen en la cabellera y claro, con que el color original va cediendo por otro claro que es una expresión de cómo van pasando los años.

Destaquemos también que, para hacerle frente a esto es fundamental no incurrir en hábitos como estos: dormir poco, no paliar el estrés, incurrir en el consumo de alcohol y tabaco con frecuencia y claro, tener una dieta no muy buena que digamos en la que no abunden los alimentos que realmente le hagan bien a tu cuerpo.

¿Cuál es el alimento con colágeno que te ayudará a eliminar las canas?

La solución pasa por el caldo de huesos de pollo que termina por aportar minerales, tales como el calcio, fósforo, magnesio y claro, por las propiedades antiinflamatorias que acarrea. Agreguemos que, preparar esta comida no es particularmente difícil y para ello necesitas de huesos de pollo, agua, vinagre de manzana, vegetales y condimentos a gusto.

Para que esto salga bien, necesitas colocar los huesos en una olla con agua y terminar de incluir 2 cucharadas de vinagre para después incorporar todos los vegetales antes mencionado. Posteriormente, es momento de implementar esta preparación durante 8 horas a fuego lento y de ahí colar la preparación para terminar de eliminar todos los residuos líquidos y consumir de la forma que más sea de tu agrado.