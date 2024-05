Disponer de una alimentación sana es siempre una buena inversión. Los motivos para esta premisa sobran pero entre ellos podemos destacar que al hacer esto tiendes a vivir mejor como también a ahorrarte muchos sustos para tu salud y para tus seres queridos pues es una realidad que un dolor o un padecimiento propio puede serlo también para quienes rodean. Sobran las razones pero aquí no vamos a ahondar en eso sino a profundizar en los alimentos que te ayudan a dormir mejor y no subir de peso.

Empecemos diciendo algo importante: para cumplir con esta premisa no alcanza únicamente con digerir comidas que sumen para tu anatomía. Es una realidad que si quieres modificar tu apariencia debes hacer deporte, un consejo que siempre realizan los médicos pues con ello siempre vas a terminar obteniendo buenos resultados. Agreguemos que es también valioso tener responsabilidad como también consciencia que este puede ser un proceso un tanto largo y no puedes esperar resultados de la noche a la mañana. Ahora bien, desde esa premisa hay que cumplir con estas instancias como también buscar siempre un consejo de parte de nutricionistas o profesionales de la medicina que van a saber guiarte como decir que si debes hacer y que no. Dicho esto, vamos al caso así tienes más consciencia.

¿Cuáles son los alimentos que te ayudan a dormir mejor y no subir de peso?

Son muchas las recomendaciones y entre ellas podemos empezar mencionando al plátano. La realidad es que este alimento puede contribuir a un descanso nocturno más profundo y reparador debido a su contenido de triptófano, potasio y vitamina B6. Ten cuidado pues esta fruta cuenta con melatonina, el mismo elemento que puede ser contraproducente si se digiere justo antes de ir a dormir pues si haces esto podrías terminar teniendo sueños demasiado vividos.

Las cerezas son otra buena idea. Esta alternativa ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia del cuerpo. Agreguemos que el consumir este alimento antes de ir a descansar puede terminar de ayudar a mejorar la calidad del sueño. También posee fibras que tiene propiedades laxantes que pueden mejorar la salud digestiva y a combatir el estreñimiento. Y por último, colaboran para que el sistema digestivo tenga un mejor funcionamiento.

Y por último destaquemos al kiwi. Esta fruta es rica en serotonina, neurotransmisor que ayuda a regular el sueño y que al consumirlo con frecuencia puede terminar mejorando la calidad del sueño como a reducir los problemas para dormir. Y también, como si no fuera suficiente con lo anterior, aumento el tiempo de digestión de los alimentos en el estómago prolongando la saciedad a lo largo del día y ayudando consecuentemente a la pérdida de peso.