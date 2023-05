5 alimentos que nunca debes guardar en el refrigerador: estas son las consecuencias.

El refrigerador es un electrodoméstico que no puede faltar en nuestros hogares. Y es que, durante el día a día, su función de prolongar la vida de la comida nos ayuda muchísimo. Sin embargo, hay ciertos alimentos que es mejor no guardar dentro de este aparato.

Gracias a las bajas temperaturas que se mueven en el refrigerador, la reproducción y proliferación bacteriana es más lenta y los insumos se mantienen frescos y conservados. Pero tratándose de ciertos alimentos, resulta más beneficioso para sus propiedades mantenerlos afuera.

¿Cuáles son los 5 alimentos que nunca se deben guardar en el refrigerador?

En concreto, se trata de algunas frutas como son el plátano y el aguacate. Así mismo, el café, la miel y el chocolate son alimentos que nunca debes guardar en el refrigerador.

¿Cuáles son las consecuencias de guardar estos 5 alimentos en el refrigerador?

En el caso del plátano y el aguacate, como son frutas climatéricas, siguen madurando después de ser retirado de la planta. De modo que nunca se deben guardar en el refrigerador porque requieren de temperaturas ambientales, es decir, más cálidas que las del electrodoméstico para que alcancen su mejor sabor y maduración.

De igual forma, el café no necesita de bajas temperaturas bajas para su conservación. No importa si se trata de café molido no instantáneo o en granos, es un alimento que de encontrarse en el refrigerador puede adquirir otro sabor u olor, algo que restaría calidad cuando sea bebido. Entonces, lo ideal es preservarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar porque la humedad también puede propiciar la aparición de moho.

La miel también puede permanecer sin problemas fuera del refrigerador. De hecho, es reconocido como un alimento que puede guardarse por mucho tiempo sin que caduque. Contrariamente cuando es introducido al refrigerador, las bajas temperaturas promueven la cristalización de la miel, es decir, producir una masa semisólida difícil de utilizar.

Por último, las consecuencias de guardar el chocolate en el refrigerador son alterar el sabor, color y textura. Incluso, propicia la aparición de una capa blanquecina en su superficie. Tal cual sucede con el café, muy posiblemente adquiera el olor de otros alimentos y se vuelva menos apetecible.

