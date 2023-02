Alma Cero mantiene contacto con su ex René de la Parra. ¿Por qué?

Increíble, pero cierto, aunque su rompimiento fue escandaloso por haberlo señalado de engañarla con Verónica del Castillo, Alma Cero todavía mantiene contacto con su ex René de la Parra, pero asegura que es porque el empresario le debe una suma de dinero que le prestó para adquirir una casa en Cuernavaca, transacción en donde ella fungió como aval.

¿Qué dijo Alma Cero al respecto? En entrevista exclusiva para Ventaneando, la guapa actriz reveló que ella ya no está como albacea en el contrato que firmaron por la compra del inmueble en Cuernavaca.

“Por mi petición cambió ese contrato a nombre de, yo me imagino que su albacea ahorita es otra persona, no sé quién sea y tampoco quiero inventar chismes, pero ya no estoy como albacea, pero sí quedó un dinerito pendiente”, sentenció.

¿Alguna vez no le ha pagado René de la Parra?

Así mismo, Alma Cero aseguró que está esperando el tiempo que él le pidió para liquidarle la deuda y declaró que siempre le ha pagado.

“Ya nada más estoy esperando, él me dijo dame tiempito, yo te pago como siempre y no será la primera vez que yo lo apoye económicamente y siempre me ha pagado”, recalcó la actriz que participa en la obra “Lagunilla Mi Barrio”.

“Solo estoy esperando de buena fe que me pague ese dinerito y ya”, sentenció tras darse a conocer que seguía teniendo contacto con el actual novio de Verónica del Castillo.

¿Cuánto le debe René de la Parra a Alma Cero?

Sobre el monto, Alma Cero no quiso revelar cuánto le debe René de la Parra, pero aseguró que “siempre el dinero es dinerito” y “cuesta ganarlo”. Por último, entre risas soltó un “ahí te encargo”.

¿Le ha prestado dinero en otras ocasiones?

La actriz, quien le da vida a la jarocha en el musical “Lagunilla Mi Barrio”, afirmó que esta no es la primera vez que le presta dinero a René de la Parra. “Nunca, no me ha pagado mal y nunca me arrepiento de ser generosa y nunca me arrepiento de apoyar a mis parejas o a la pareja que he tenido al lado, jamás, o sea, si vas a hacer algo hazlo de corazón”, finalizó.