Alma Cero termina su amistad con Verónica del Castillo por andar con su ex.

¿Alma Cero terminó su amistad con Verónica del Castillo por un hombre?

Alma Cero confiesa haber terminado su amistad con Verónica del Castillo después de que esta iniciara un romance con quien fuera su pareja René de la Parra, a quien ella misma le presentó.

“Yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quien tiene sus códigos. Yo no he tenido oportunidad de hablar con ella... pero no me interesa hablar, no tengo nada de qué hablar. Yo creo que cada quien hace de su vida lo que tiene que hacer y toma las decisiones que debe de tomar, cada acción tiene una reacción en este mundo”, dijo la actriz.

Alma Cero también niega que le guarda rencor a su ex, a pesar de que vivieron juntos y tenían supuestos planes de casarse. La mexicana no quiere meterse en la relación sentimental de Verónica y René, pues ella podría haber encontrado el amor también.

“Yo soy una persona que cuando entra a la vida de alguien... cuando alguien me hace el honor de ser mi pareja, yo hacia afuera me vuelvo ciega. Cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacia afuera me vuelvo muda”, continuó en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

Alma Cero rompe el silencio sobre su ex

Fue hace unas semanas, cuando Verónica del Castillo presumió a los cuatro vientos su romance con el actor René de la Parra, asegurando que se conocieron mediante un proceso de terapia.

“La verdad es que ya estamos viviendo juntos... estoy feliz”, expresó en su momento a Ventaneando.

Sin embargo, Alma Cero asegura haber dado vuelta a la página y estar en busca de su propia felicidad: “Está padre, ¿a qué venimos a esta vida? Por las historias y a ser felices”.

