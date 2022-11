Alma Cero confirma que Verónica del Castillo era su amiga antes de bajarle el novio.

Alma Cero recién terminó su relación con René de la Parra, quien de inmediato inició un romance con su amiga Verónica del Castillo; sin embargo, la hermana de Kate negó tener una amistad con la actriz de “Lagunilla mi barrio”.

Mucho se ha dicho al respecto, hay quienes han llamado mentirosa a Alma Cero y para acallar los rumores, la actriz demostró que sí tenía una amistad con Verónica del Castillo meses antes de que la hermana de Kate anunciara su romance con René de la Parra.

“Ella está en todo su derecho de decir ‘no es mi amiga y no la quiero como amiga’. Yo malentendí y es una lección para mí”, dijo la actriz al tiempo que mostró una conversación de WhatsApp que sostuvo con Verónica en la que se estaban poniendo de acuerdo para verse.

Alma Cero dejó claro que no está mintiendo, pero entiende la postura de Verónica del Castillo, quien es libre de decidir lo que mejor le convenga y la haga feliz.

“Ella puede decidir lo que a ella la haga feliz y ya se lo merece igual que René. Yo tengo que aprender a no ser tan confiada y a ser menos naif (ingenua) y entender que no porque te hablen bonito o te manden mensaje para ver cuándo nos vemos son tus amigos”, recalcó.

¿Alma Cero terminó la relación con René? La actriz no se hace la víctima y asegura que fue ella la que terminó la relación con René de la Parra. “Yo siempre me hago responsable de mis regadas porque si me hago la víctima me alejo de mi propio poder y yo soy una con mucho poder”.

“Yo me siento muy bien porque además yo fui la que decidió terminar con la relación desde el amor y desde el respeto, sabiendo que yo no hacía feliz a una persona. Las cosas no deben ser a fuerza”, añadió.

Por último, Cero aseguró que a René de la Parra le hace falta mucho amor propio. “Tiene que buscar su propio amor antes de querer dar amor, igual yo. Tampoco digo yo me las sé todas, no, yo me di cuenta de que no iba para más y mejor antes de lastimarnos era mejor decir adiós”.