Aseguran que Altair Jarabo se casó con Frederic por interés; ella responde.

La estrella de la pantalla chica no ocultó sentirse incómoda al cuestionarle sobre su relación con un hombre mayor, pero defendió su relación con uñas y dientes.

Luego de que se diera a conocer que Altair Jarabo se casó con el fránces Frederic García, quien es 35 años mayor que la actriz, las críticas no se hicieron esperar por la diferencia de edad.

Recientemente, durante su paso por la alfombra roja del concierto de Alejandro Fernández, la actriz fue cuestionada sobre los malos comentarios que ha recibido su relación, así como también los rumores que la señalan de haberse casado sólo por interés.

“Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿Qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”, indicó la actriz.

Sobre la diferencia de edad, indicó que es un aspecto menor, pue sólo puede verle ventajas a su nuevo esposo: “Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”.

Al ser cuestionada sobre si en sus planes está tener hijos pronto, la mexicana indicó: “La verdad quiero un tiempo, unos años sola con él. Está sobre la mesa (embarazarse), pero siempre contesto con sinceridad y en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza; claro que si lo siento habrá que contestar. Admiro muchísimo a las personas que adoptan, creo que se merecen el cielo y uno nunca sabe lo que le tiene deparada la vida”.

En entrevista para People en Español habló sobre la posibilidad de irse para siempre a vivir a Francia: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”.