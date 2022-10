¿Qué pasa con Amaia Montero? Revelan que estaría desaparecida.

Amaia Montero, cantante española que formara parte de La Oreja de Van Gogh, alarmó hace unos días a sus fans después de publicar unas alarmantes fotografías en las que se le nota perdida, desaliñada y con el semblante triste.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?, publicó la intérprete de “La playa”, “Rosas” y “Jueves”, entre otras, junto a una fotografía de ella en blanco y negro en la que aparece sin maquillaje y despeinada.

Su publicación se dio una semana después de que Montero revelara que estaba próxima a lanzar su nuevo material discográfico, el primero en cuatro años. Sin embargo, la cosa se volvió más preocupante después de que una seguidora le preguntara: “Hola reina ¿cómo te sientes?, a lo que la cantante respondió “destruida”.

Ante lo sucedido, el diario español ABC trató de ponerse en contacto con el entorno de la cantante, pero únicamente logró tener respuesta por parte de Idoia Montero, hermana de la intérprete española.

“Aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh”, explicó.

“Los que sí han mostrado su parecer son acérrimos (fanáticos), quienes han inundado su muro de Instagram con mensajes de brindándole su apoyo”, añadió el diario.

Pero las alarmantes publicaciones no cesaron y a través de sus historias de Instagram publicó “Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”.

Amaia Montero también compartió el número personal de su productor musical, Marcelo Vaccaro, por lo que el programa español Fiesta intentó comunicarse con él, no obstante, éste pensó que la cuenta de la cantante había sido hackeada y posteriormente recibió una llamada de Amaia Montero en la madrugada.