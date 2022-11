Amanda Miguel y Ana Victoria comparten cómo ha sido la vida sin Diego Verdaguer.

Diego Verdaguer, el embarazo de Ana Victoria y su papel como abuelo.

Casi nueve meses han pasado desde que Diego Verdaguer partió de este mundo debido a complicaciones de la COVID-19, desde entonces Amanda Miguel y su hija Ana Victoria han aprendido a vivir sin la presencia del cantante argentino.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Amanda Miguel le reveló a nuestra querida Pati Chapoy que lo que más extraña de Diego Verdaguer es su compañía. “Era un gran compañero, platicábamos tanto, nos comentábamos todos los proyectos, todas las sensaciones, todas las emociones, compromisos, ideas, sueños y todo eso ya no lo tengo”.

La intérprete de “Mi buen corazón” y “Él me mintió” aseveró que ahora todo eso lo platica sola porque sabe que él la está escuchando, así mismo, dijo que su hija Ana Victoria es su espejo y que Lucca llegó a sus vidas para llenarlas de amor. “El amor que Diego se llevó, físico, me lo vino a traer mi bebito”.

¿Cómo vivió Ana Victoria la muerte de su papá? La hija de Diego Verdaguer aseguró que fue como si Dios le hubiera dicho que le iba a quitar al amor de su vida y se lo iba a devolver en su hijo para que conociera el proceso de ser madre de Lucca.

Te puede interesar: Amanda Miguel y Ana Victoria continúan los sueños de Diego Verdaguer.

“Es un vacío que llena Lucca que llegó como con un propósito muy fuerte porque por algo también creo que llegó en ese momento. Mi papá tenía muchísima ilusión de vivir y de conocer a mi hijo, pero lo conoció unos pocos días nada más”, declaró.

Ana Victoria reveló que fue su padre quien le dijo que estaba embarazada cuando estaba de visita en México. “Un día me miró y me dijo: ‘vos estás embarazada’. Me fui a hacer el test y estaba embarazada y yo todavía ni cuenta me había dado, fue fuertísima esa conexión”.

“Durante el proceso de embarazo y mi papá me decía es un ‘varoncito’, estoy seguro de que es un varoncito. Creo yo que él tenía mucha ilusión de vivir su faceta de abuelo con un hijo mío porque obviamente lo vivió, pero no con un hijo mío y tenía muchas ganas él y bueno, lo alcanzó a conocer, lo alcanzó a cargar, le dio su primer baño, lo abrazó mucho y después la vida se lo llevó y me dejó a Lucca”, recalcó Ana Victoria.

Así es Amanda Miguel como abuela

Por último, Amanda Miguel dijo estar loca de amor por Lucca, quien es “super sensible, super inteligente y tiene muchas cosas de Diego Verdaguer”.