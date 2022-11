Amanda Miguel y Ana Victoria continúan los sueños de Diego Verdaguer.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Amanda Miguel y Ana Victoria, luego del fallecimiento de Diego Verdaguer el pasado 27 de enero de 2022.

Ana Victoria, hija del recordado cantante, confesó cómo logró superar el fallecimiento de Diego Verdaguer por supuestos problemas derivados al COVID-19.

“Pensamos que él quiere vernos bien y es lo que estamos haciendo. Nos sentimos comprometidas por continuar con los sueños y vivir la vida”, dijo la joven a este programa para luego hablar de la enfermedad de su papá: “Fue algo muy inesperado porque los tres siempre fuimos persoans muy sanas, el cuerpo de mi papá no lo pudo sostener”.

Ana Victoria dio a luz a un hijo de nombre Luca, por lo que considera que la vida le mandó un angelito tras perder a su papá, Diego Verdaguer.

“Yo estaba disfrutando la faceta de ser mamá... a unos días mi papá empezó a sentirse mal. Tenía estrés por apoyar y no poder, por estar para mi bebé recién nacido o para mi padre. Me cambió en muchas cosas. La vida me quitó al amor de mi vida, pero me devolvió a otro gran amor en un bebé", contó.

Amanda Miguel habla sobre la muerte de Diego Verdaguer

Amanda Miguel también rompió el silencio sobre el fallecimiento de Diego, asegurando que fue muy difícil retomar la gira que tenían pendiente. La cantante arrancó el tour sin la presencia de su esposo, pero siempre acompañada de su hija Ana Victoria.

“Teníamos que hacerlo porque además él deseaba eso. Yo no estoy acostumbrada a separarme de mi familia, así que me preparé. Me dio la fuerza necesaria para poder salir adelante. Me preparé para cantar las canciones porque fue difícil cantar emocionada”, reveló a Ventaneando sobre su preparación para subir al escenario.

