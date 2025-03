Amanda Miguel habla sobre el conflicto de Maribel Guardia con su nuera Imelda

En plena conferencia para anunciar el arranque de su nueva gira que comienza en México el próximo 6 de abril en el Auditorio Nacional y con la que celebrará nada menos que 45 años de carrera, Amanda Miguel rompió en llanto al recordar a su esposo Diego Verdaguer, a 3 años de su inesperada partida.

¿Qué dijo Amanda Miguel?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Amanda Miguel declaró que “la gente me ayudó muchísimo, la gente me curó y mi hija ni les cuento, ella fue la persona que me ayudó más en la vida porque estábamos las dos atravesando un momento (complicado) y todo salió bien. Gracias a Dios salió todo bien porque nos acompañamos, nos dimos fuerza, fue muy hermoso y todo eso a mí me volvió muy fuerte, me hizo fuerte y por eso he decidido seguir cantando porque creo que es la mejor manera de honrar a mi marido. Él era mi mayor fan y sé que si hubiera dejado de cantar él no estaría contento y yo lo siento dentro de mí".

“Se fue sin carga de ningún tipo en nuestra relación, se fue bien, se fue limpio, sin cosas raras a pesar de que era un chivito picantito, pero tuvo la oportunidad de hablar conmigo e irse limpio. Yo tengo fe de que en alguna otra vida, porque yo creo en la vida eterna y creo que me voy a volver a encontrar con él”, recalcó Amanda Miguel.

Te puede interesar: Paco Ayala de Molotov revela el infierno que vivió su padre en un asilo

¿Su fortaleza es gracias a sus nietos? A propósito, Amanda Miguel comparte que la fortaleza que hoy tiene es gracias a la energía que sus nietos le inyectan.

“He encontrado en la vida de mis nietos esa felicidad día a día, con la que se despiertan, cuando llega a mi recamara mi niñito: “Abu, abu ya es de día, ya salió el sol’, me dice, pero ese entusiasmo que los chicos nunca lo pierdan”, agregó.

Amanda reveló que su nieta Camila Victoria, quien nació el año pasado, es idéntica a ella: “Se parece muchísimo a mí cuando era chica. La nena tiene el pelo lacio y negro, así como lo tenía yo y me hace muy feliz ver a mi hija tan feliz con sus hijos”.

¿Qué dijo del conflicto que Maribel enfrenta con su nuera?

Amanda Miguel rompe el silencio en relación al conflicto que vive Maribel Guardia e Imelda Garza por la custodia del pequeño José Julián. Recuérdese que su fallecido esposo, Diego Verdaguer, fue una especie de segundo padre para Julián Figueroa.

Te puede interesar: “No me dejaron nada": Romina Mircoli habla sobre el testamento de su madre

“A mí lo que me conmueve es que la señora sufra porque es fuerte, sufrir primero la pérdida de un hijo y ahora lo que le toca con su nieto”, dijo.

“A veces uno hace todo lo posible por solucionar lo que a uno le parece que está mal y no se soluciona por alguna razón. Yo no puedo pensar que Maribel Guardia no sienta ganas de hacer lo imposible porque su nieto viva una vida feliz, o sea, ella tiene un muy buen corazón y el haber perdido un hijo es algo que nadie quiere vivir porque ha de ser de las cosas más tristes que te pueden pasar”, agregó Amanda Miguel.

A propósito de Diego Verdaguer, fallecido en enero de 2022, Amanda Miguel reveló que este año estarían cumpliendo 50 años de casados: “Yo viví 47 años de casados con mi esposo y este año, este fin de semana también porque en abril íbamos a cumplir ya 50 años de casados, pero ni modo. No puedo honrarlo mejor que cantando, él era mi mayor fan, el fue mi productor, mi maestro y mi compañero”.