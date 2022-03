Amanda Miguel rompe en llanto en su regreso a los escenarios sin Diego Verdaguer.

A un mes de la lamentable muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel regresó a los escenarios en donde no evitó romper en llanto al recordar a quien fuera el amor de su vida.

Fue durante una presentación en el Auditorio Nacional a la que asistió como invitada que Amanda Miguel expresó su tristeza y a la vez su emoción por hacer lo que más le gusta en esta vida: Cantar.

Semblanza del querido cantante argentino Diego Verdaguer.

“Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo”, expresó ante el público emocionado de los miles de asistentes al Coloso de Reforma.

“Diego era amor y hoy que no lo tengo, más que nunca. El amor es el único sentimiento que no puede y el único sentimiento que vale la pena sentir. No hay otro sentimiento, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir, todo es posible”, añadió.

Muerte de Diego Verdaguer consternó al mundo del espectáculo

Fue el pasado 27 de enero cuando se informó del fallecimiento de Diego Verdaguer, quien perdió la batalla ante las secuelas del COVID-19, enfermedad que contrajo durante su estancia en Los Ángeles.

Desecha por la partida de su compañero, Amanda Miguel no olvidó a los fans que cosechó su pareja durante décadas, por lo que agradeció los mensajes de apoyo.

“Quiero agradecerles a a todos los mensajes tan hermosos que envían para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo, tras haber perdido al amor de mi vida y él no está más en mi vida, triste de verdad muy triste, pero los mensajes de ustedes son maravillosos y les agradezco muchísimo el apoyo emocional que me dan en estos momentos, gracias”, expresó.

