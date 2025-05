Amandititita responde a usuarios tras cantar en silla de ruedas; ¿está delicada de salud?

El fin de semana pasado se hizo viral un video en el que la cantante Amandititita, famosa por su éxito “Metrosexual”, se presentó ante sus seguidores en un concierto en el que sorprendió al cantar en silla de ruedas. Esta situación no solo generó algunas críticas de parte de los usuarios en redes sociales, sino también la preocupación en torno a su estado de salud.

Para poner un poco de contexto, en el video se muestra a Amandititita cantando con un poco de dificultades mientras se encuentra en una silla de ruedas, lo cual sugiere algún problema de salud. Ante esta situación, fue la propia cantante quien decidió dar la cara y confrontar a cada una de las personas que la han criticado a través del ambiente digital. ¿Qué fue lo que dijo?

Así respondió Amandititita tras ser cuestionada por cantar en silla de ruedas

Después de que la situación escalara a niveles mayúsculos en el apartado digital, Amandititita decidió hacer uso de sus redes sociales para compartir un mensaje. En este, asegura que se encuentra en un perfecto estado de salud, echando por la borda cualquier noticia falsa al respecto; además, señala que nunca se ha caracterizado por ser una mujer “bella” de acuerdo con los estándares actuales de la televisión y los medios digitales.

“Este día es todo lo que tengo. El pasado desaparece un segundo después de ocurrir. Me escriben medios de comunicación y pienso, ¿para qué aclarar una mentira? Es tan fácil alterar una imagen, que te veas hermosa u horrible; sin embargo, lo que he logrado en mi vida, personal y laboral, no es fácil. Tengo todo lo que soñé, y sigo soñando en más días como hoy”, señaló.

¿Quién es Amandititita?

Nacida en el estado de Tamaulipas el 3 de agosto de 1979, Amanda Lalena Escalante Pimentel, nombre de pila de Amandititita, es una cantante y compositora con prácticamente 20 años de carrera profesional. Su éxito más fuerte fue “Metrosexual”; sin embargo, también sobresale por haber lanzado cuatro discos destacando “Mala Fama”, el cual llegó en 2013.