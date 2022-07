Amber Heard apela el veredicto del juicio contra Johnny Depp.

Luego de muchos dimes, diretes y rumores, Amber Heard al fin apeló este jueves el veredicto que emitió un jurado de Fairfax tras el intenso juicio por difamación que enfrentó y perdió ante su exesposo Johnny Depp.

Los abogados de la actriz que interpreta a Mera en “Aquaman” presentaron este jueves una notificación de apelación en Virginia en donde señalaron que tienen la intención de interponer un recurso de apelación al veredicto y todas las mociones posteriores que no fueron favorables para Amber Heard.

“Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda”, dijo a través de un comunicado un portavoz de Amber en referencia a la enmienda que protege la libertad de expresión.

“Por lo tanto, estamos apelando el veredicto. Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar la equidad y la justicia”, añade.

En junio, un jurado de Fairfax, Virginia, emitió un fallo a favor de Johnny Depp, mismo que incluía una indemnización de 10 millones de dólares, mientras que, Heard recibió 2 millones de dólares tras el juicio.

¿Qué ha pasado con Johnny Depp y Amber Heard? Luego de que el veredicto saliera a su favor, Johnny Depp continuó con su vida y viajó a Reino Unido para integrarse a la gira musical de Jeff Beck y dejar en el pasado lo sucedido. Hace unos días fue captado junto a una hermosa mujer.



Mientras que Amber Heard se ha mantenido muy activa, tanto así que minutos después de la resolución publicó un comunicado en redes donde dijo sentirse decepcionada.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que su equipo legal solicitó que se desestimara el juicio debido a supuestas inconsistencias, no obstante, la jueza Penny Azcarate negó la petición pues consideró que no había “ninguna conducta” por parte del jurado y que el veredicto debía mantenerse y señaló que ambas partes habían interrogado y aceptado a todos los miembros del jurado. Una semana después Amber Heard ha decidido apelar el veredicto.