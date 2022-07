Tras perder el juicio, Amber Heard recibe nueva acusación.

Luego de una ardua batalla legal con Johnny Depp, un jurado de Fairfax determinó que Amber Heard deberá pagarle a su exesposo 8,3 millones de dólares, mientras que el actor de “Piratas del Caribe” deberá indemnizar a su expareja con 2 millones de dólares.

Sin embargo, los problemas no terminan para la actriz luego de que su abogada declarara que su cliente no contaba con dicha cantidad, también se dio a conocer que la actriz podría escribir un libro en donde contaría todo lo sucedido para poder pagarle a su ex, así como que apelaría el veredicto de jurado.

En 2015, cuando todavía estaba casada con Depp, la pareja viajó a Australia con sus mascotas, dos Yorkshire Terriers cuyos nombres responden a los de Pistol y Boo, los cuales no fueron registrados debidamente para poder ingresar a aquel país.

Por ello, la actriz ha sido acusada de perjurio en Australia, país que tiene leyes sumamente estrictas para el acceso de animales foráneos a su territorio, sobre todo para evitar poner en peligro o dañar sus delicados ecosistemas autóctonos.

Esto parece haberle importado poco a la actriz que interpreta a Mera en “Aquaman” que no registró a sus mascotas en la aduana y tampoco se sometieron a la cuarentena de 10 días que dictan las normas australianas, esto derivó en que Amber Heard fuera denunciada por las autoridades de aquel país, incluso se declaró culpable de haber falsificado los documentos migratorios de sus mascotas.

Todo indicaba que se había dado carpetazo al tema y este se había cerrado; sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Australia reveló que se encuentra investigando a la actriz por un posible delito de perjurio, cometido presuntamente en los testimonios que la actriz vertió hace siete años.

“El Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente está investigando un presunto caso de perjurio cometido por la señora Heard en las visitas orales relacionadas con la entrada ilegal de sus dos perros en territorio australiano”, declaró un portavoz del departamento al programa Entertainment Tonight.

¿Qué pasaría si decide apelar? De acuerdo con TMZ, si Amber Heard decide seguir adelante con su apelación tendrá que pagar el monto total de la fianza más el 6 por ciento, que aproximadamente son 621 mil dólares.



A pesar de que esto implicaría pagar una cantidad extra, el representante de Amber aseguró que la artista apelará la decisión a favor de Johnny Depp.

“Como se indicó en las audiencias del Congreso de ayer, no pide un indulto si son inocentes. Y no se niega a apelar si sabe que tiene razón”, reveló el representante.