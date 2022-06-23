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FOTOS | ¡Amber Heard le fue infiel a Johnny Depp con Cara Delevingne!

Luego de toda la polémica de Johnny Depp y Amber Heard, ¡se filtró un video en el que se ve a Amber besando a Cara Delevingne!

Por: TV Azteca

Amber Heard haciendo muecas.jpg
Cara con su perro.jpg
Amber Heard en los Golden Globe Awards.jpg
Cara meditando.jpg
Amber Heard comiendo .jpg
Cara fit.jpg
Amber Heard elevador .jpg
Cara en el lago.jpg
Amber Heard sin maquillaje.jpg
Cara juegos.jpg
Amber Heard montañas.jpg
Cara mezclilla.jpg
Amber Heard lago.jpg
Cara pijama.jpg
Amber Heard y su mascota.jpg
Cara selfie con su perro.jpg
Amber Heard cabello amarrado.jpg
Cara selfie en espejo.jpg
Amber Heard columpio.jpg
Cara premios .jpg
Amber Heard con lentes.jpg
Cara selfie.jpg
Amber Heard feliz.jpg
Cara trenza.jpg
Cara triste.jpg
Amber Heard gym.jpg
Cara yoga .jpg
Cara con sombrero.jpg
Amber Heard selfie (2).jpg
Amber Heard selfie.jpg
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Amber Heard haciendo muecas.jpg
Cara con su perro.jpg
Amber Heard en los Golden Globe Awards.jpg
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Amber Heard sin maquillaje.jpg
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