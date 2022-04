Los mejores memes de Amber Heard en su juicio contra Johnny Depp.

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp sigue su curso y las últimas declaraciones vertidas por el actor en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, donde reveló que su exesposa lo insultaba, lo menospreciaba y lo reprendía, así como que una vez defecó en su cama y le arrojó una botella que derivó en que el histrión perdiera el dedo, las redes sociales se han volcado en mensajes de apoyo para quien diera vida a Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”.

Los problemas surgieron después de que Amber Heard publicara un artículo en el The Washington Post en 2018, en el que se refirió a sí misma como una “figura pública que representaba el abuso doméstico”, aunque nunca mencionó al actor en el mismo, sus abogados aseguraron que era una clara referencia a las acusaciones que la actriz hizo en 2016 cuando solicitó el divorcio y una orden de restricción.

Analizamos con los expertos los looks de celebridades en los Oscar.

Durante el transcurso de la semana el juicio entre ambos actores ha sido de los temas más comentados en las redes sociales y seguramente así será hasta que termine, pues, aunque Johnny Depp se sigue resistiendo a las acusaciones en su contra y asegura que su exesposa lo está difamando, Heard no da su brazo a torcer y continúa inculpando al actor.

Muchos de los internautas que han seguido de cerca el juicio consideran que Amber Heard está tratando de hacerse la víctima para así sacar provecho económico de Johnny Depp, por lo que un gran número de usuarios le han mostrado su apoyo al histrión estadounidense a través de las redes sociales y los memes no podían faltar.

Te puede interesar: Johnny Depp da la peor noticia durante juicio contra Amber Heard.

Todos cuando Amber Heard dijo que aún amaba a Jhonny deep: pic.twitter.com/dvGvkOjc3s — Ani (@Ani6718122) April 17, 2022

Yo cuando la cámara enfocaba a Johnny Depp// Yo cuando enfocaba a Amber Heard pic.twitter.com/KCKzErRerk — Valerie (@tatianapea_) April 13, 2022

Yo cada vez que leo algo del juicio de Johnny Depp y Amber Heard pic.twitter.com/uHPSLZR7Cg — Luis Veronika (@luisVeronika) April 14, 2022

Te amo Jhonny Depp... Que se joda la Amber pic.twitter.com/jnRXCZV4RP — 🍍 Noemi 🍍 (@thepineapplepto) April 13, 2022

Mis amix y yo listos para ver triunfar a Jhonny Depp y fracasar a Amber Heard #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/5cDRk6MxCa — Henry Eduardo Jiménez (@HEJimenez26) April 12, 2022

Pero también hay quienes no están de acuerdo y prefieren mantenerse al margen, pero eso no quiere decir que no estén al pendiente de lo que surja. Lo cierto es, que Amber Heard se ha convertido en la villana de la historia y en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa salir de la corte a ambos actores, pero lo que llama la atención es que mientras Depp recibe muestras de cariño, Heard es insultada.

En las imágenes se ve a los fans de Johnny Depp llamar mentirosa a Heard, al tiempo que la abuchean e insultan mientras se dirige a su vehículo, en tanto que al actor lo arropan, le toman fotos, lo saludan y le hacen saber que están con él, sin mencionar que le arrojan flores.