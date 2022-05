VIDEO: Sufre porque su amiga tiene adicciones y abandonó a sus hijos.

Patricia busca ayuda para su amiga Sandra, quien tiene un problema de adicción y está a punto de perder a su familia. El alcoholismo afecta a millones de personas en el mundo sin importar género, raza, edad o condición social, afectando la salud física y mental.

Patricia pidió ayuda porque su amiga es una adicta y perdió el rumbo.

“Yo la conozco desde hace seis años. Yo trabajo en un lugar donde venden micheladas y cervezas, ella a veces llegaba muy mal, drogada o tomada. Mi amiga ya no coordina, estoy muy preocupada, de verdad quiero ayudarla porque está platicando una cosa y no concuerda”, dijo la amiga en nuestro programa.

Sandra teme a perder a sus hijos por culpa de sus adicciones, por lo que quiere pedir ayuda en Acércate a Rocío.

“Hay momentos en que me deprimo porque mis hijos no están conmigo. Les fallé como madre y como su amiga. Solamente quiero que regresen, que ellos me perdonen”, expresó.

“Quiero lo mejor, ya no quiero estar en el alcohol perdida, el alcohol no es un juego”, continuó Sandra, quien admite haber tenido ganas de aventarse entre los carros.

Sandra está dispuesta a cambiar por sus hijos

Sandra admite haber tenido una infancia difícil, pues su mamá la abandonó, sufrió ansiedad, fue víctima un abuso sexual de su hermano y vivió en la calle para llamar la atención de su familia.

La mujer se siente culpable por haber descuidado a sus dos hijos y está dispuesta a sanar su pasado para mejorar la relación con sus hijos.

“Creo que van a llegar ángeles y uno es usted. Personas hermosas como usted valen”, le dijo Sandra a Rocío Sánchez Azuara.

Everett, hijo de Sandra, visitó nuestro foro y confesó que está dispuesto a quedarse con su vecina Margarita en lo que su mamá se recupera de las adicciones.

