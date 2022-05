VIDEO: Le ponen el cuerno y todos lo sabían menos él.

Yahir quiere conseguir la guardia y custodia de sus hijos, después de enterarse que su expareja llamada Aris lo engañó con varios hombres y cree que ahora sus niños están en peligro.

Yair vino al programa para decir que su ex-pareja le mintió con mucho.

“Yo empezaba a oír rumores por los vecinos, pero no lo creía. Un día llegué a mi negocio y vi al trabajador agarrándola. Era la carnicería de mi papá y el trabajador era una persona drogadicta, menor de edad. Salió con otra persona que acaba de salir de la cárcel por drogas y violación a su sobrina”, dijo a Acércate a Rocío.

Además de que Aris tiene citas con personas peligrosas, también descuida a sus hijos al parecer de Yahir.

“Ella descuidó a mis hijos, ella se levantaba y se arreglaba, pero a mis hijos les daba de desayunar a las 12:00 del día”, declaró.

Sin embargo, Aris ha aceptado su infidelidad y también ha confesado sus motivos para hacerlo.

“Lo que él hacía cuando me estaba conquistando se acabó. Todo esto él lo está haciendo por ardido”, dijo.

Mamá de Yahir quiere proteger a sus nietos

Doña María, mamá de Yahir, también visitó nuestro foro y aseguró que ella también quiere salvarguardar la integridad de los menores.

En otros temas, nuestros especialistas alertan que Aris puede padecer de hibristofilia, que es la atracción sexual por gente peligrosa. Además, los expertos aseguran que la familia tiene que trabajar en terapia, cumplir las necesidades básicas de los menores y hacerles pruebas psicológicas a los niños.

Aris también tiene que acreditar que sus hijos no corren peligro y no existen riesgos si quiere obtener la pensión de su expareja: “Yo no quisiera envenenar el corazón de mis hijos. Yo siempre estoy al pendiente de mis hijos”, dijo la madre de familia, quien no está de acuerdo perder a sus niños por culpa de sus amantes.

