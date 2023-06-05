Amigos y familiares le dieron el último adiós a Ricardo Rocha.

El fallecimiento repentino de Ricardo Rocha, ocurrido ayer domingo, sorprendió no solo al medio periodístico mexicano, sino a su propia familia, pues a pesar de que hace unos días había dejado el hospital donde fue atendido de afecciones en el riñón e hígado, los doctores le habían dado un pronóstico alentador y había vuelto a trabajar.

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Además, planeaba un viaje familiar a Acapulco, así lo relató su hijo José Armando en la funeraria donde fueron velados sus restos.

Mi papá estaba con mucho ánimo, muchas energías, todavía tengo mensajes de ayer en donde él me dice ‘Oye, cómo ves que rentemos esta Van grande para que quepamos toda la familia y vayamos hacer este viaje a Acapulco, ya en plan de descanso’, estuvo trabajando en estos últimos días, así se fue a conducir el noticiero…

Y explicó cómo fue que la salud de su padre fue deteriorando, además de precisar que su descenso se produjo a raíz de un infarto fulminante.

Mi papá ya tenía algunas complicaciones gastrointestinales, tenía cierta insuficiencia, entre descuidos; a él ya le había dado un infarto, si mal no recuerdo, hace unos 15 años y ahora, lamentablemente tuvo otro infarto, sí, sí es un infarto fulminante

Había estado hospitalizado y, entiendo que tenía problemas en el riñón, en el hígado, en toda la parte del intestino y todo esto, pero lo dieron de alta y esto fue hace como 10 días, estaba bastante flaco. Falleció en casa, debió de haber sido por ahí de las 2 de la tarde y lo encontró su chofer que fue a buscarlo…

¿Cómo fue la amistad de Ricardo Rocha con Armando Manzanero?

José Armando recordó la amistad que su padre sostuvo con Armando Manzanero y con José José, a quien ambos ayudaron para alejarlo del alcoholismo.

Le pegó mucho, eran grandes amigos, sí vivieron juntos, tienen grandes anécdotas, pero era eso y era también, los hijos de José José, reconociendo que fue mi papá, quien en su momento le tendió la mano, lo llevó a rehabilitarse, le ayudó en ese proceso

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Jorge Armando, reconoció el impacto que su padre tuvo como maestro de varias generaciones de comunicadores.

Sin duda, yo creo que mi papá deja una gran escuela periodística, un hombre muy comprometido con la información, con la verdad, sobre todo con las causas sociales más profundas de México

Esta mañana se ofreció una misa por el eterno descanso de Ricardo Rocha, antes de la incineración de sus restos. Al periodista le sobreviven sus cuatro hijos Ricardo, Juan Francisco, Jorge Armando y Alejandra. Descanse en Paz.

