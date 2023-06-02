Lucero Mijares está orgullosa de ser hija de dos grandes artistas.

Aunque ha buscado sus propias oportunidades en el ámbito artístico, Lucero Mijares se dice orgullosa de ser hija de dos grandes artistas, como son Lucero y Manuel Mijares.

Estoy muy orgullosa de ser hija de quien soy, porque creo que es nula la gente que no los conoce en México y en Latinoamérica, me han apoyado muchísimo y que mejores maestros puedo tener

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Pero, acaso existe la posibilidad de verla junto a su madre, Lucero en la obra ‘El Mago The Wiz’, donde debutará en breve.

Pues estaría padrísimo, digo no sé si suceda, porque ahorita está trabajando muchísimo con la serie que está haciendo, pero la verdad, estaría increíble que algún día pueda pasar eso

¿Alguien es dueño de su corazón?

Y ya en confianza con la prensa, compartió cómo se encuentra sentimentalmente a sus 18 años y si existe algún galán en puerta.

Pues la verdad es que, creo que no, digo, el hombre que se acerque a mi vida, pues está más que bienvenido, pero la verdad es que ahorita… Tiene que tener un pelazo, eso sí, una sonrisa padrísima, que huela muy bien, que esté muy guapo, que tenga pecas en la espalda, claro que sí; pero creo que ahorita, lo importante es enfocarme en ‘El Mago’, pero él que venga, que venga con todo

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