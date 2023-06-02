Héctor “N” enfrentó audiencia de lectura y explicación de sentencia.

Este jueves se realizó la audiencia de lectura y explicación de la sentencia de diez años y 6 meses de cárcel que recibió Héctor “N” por el delito de corrupción de menores, pero la audiencia, también sirvió para que el juez del caso revisara completos los dos videos que se incluyen en el trailer del documental ‘Los dos juicios de Alexa’ y, que tanto ahí, como en el juicio fueron mostrados de manera parcial y descontextualizada.

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¿Los videos pueden favorecer a Héctor “N”?

Así lo informó la abogada de Héctor, quien precisó que los videos originales duran 10 y 5 minutos respectivamente y dan prueba de la sana convivencia entre el actor y su hija, Alexa.

Quisieron que nada más el juez viera ciertos segundos, por parte de la licenciada que me acompañó en esas audiencias, logró que el juez viera todo el video de diez minutos, que es un contexto diverso, es una reunión familiar bonita y sana

Uno de ellos dura 10 minutos aproximadamente, otro 5 minutos más o menos, para que vean de manera completa, no descontextualizada, la manera en que quieren crear una corrupción de menores

La abogada aclara que Héctor “N”, jamás fue acusado por pederastia, en relación a la entrevista que Ginny Hoffman acaba de dar al programa Violeta Radio, donde afirma que su hija llamó pederasta al actor.

La pederastia es como si hubieran realizado diversos actos sexuales en contra de una persona menor de 18 años y, por lo cual se le está condenando en esta primera instancia al señor Héctor, es por haber estado contraria a su libertad y a su sano desarrollo psicosexual, es muy diferente, que es lo que les estoy explicando con los videos que fueron prueba en el juicio, que cada quien de verlos completos; no como los quisieron proporcionar ante el juez por parte de Fiscalía, descontextualizarlos

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¿Cuándo va a ser la apelación de Héctor “N”?

La abogada considera que al afirmar que Héctor cometió pederastia, contraviene el fallo del juez, que por cierto en breve apelarán.

Pues están violentando, incluso ya el fallo de su señoría están diciendo un delito diverso, totalmente diferente a lo que fue condenado, por el momento esta primera instancia y como ustedes saben, vamos por la segunda

La apelación será presentada en los siguientes diez días hábiles y estará basada en dos puntos centrales que, por estrategia, la abogada no reveló.

