¿Bad Bunny gratis en el Zócalo? Esto dijo AMLO.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se presentó el pasado fin de semana en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con motivo del cierre de su gira Wolrd Hottest Tour; sin embargo, sus presentaciones quedaron un tanto empañadas por las miles de personas que no pudieron entrar al concierto debido al gran número de boletos falsos y presuntamente clonados.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas.

Luego de los problemas y anomalías que se presentaron el pasado viernes y sábado, Ticketmaster, empresa encargada de la venta, distribución y organización del evento, salió a pedir disculpas y aseguró que le reembolsará el costo de sus entradas a aquellas personas que adquirieron sus boletos en sus centros autorizados y que no pudieron ingresar.

Te puede interesar: FOTOS | ¡Bad Bunny anunció su retiro de la música!

El hecho de que miles de personas no pudieran ver al cantante puertorriqueño conmovió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la mañanera de este miércoles le pidió al Conejo Malo que considerara presentarse en el Zócalo de la CDMX.

“Es un asunto muy serio esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, declaró AMLO.

AMLO invita a Bad Bunny a dar concierto en el Zócalo

Cabe mencionar que Bad Bunny tiene saturada su agenda, incluso, hace unos días aseguró que durante el 2023 se tomaría un respiro de los escenarios; sin embargo, el presidente de México le pidió considerar la posibilidad de venir a cantar al Zócalo de la CDMX de forma gratuita.

“Tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca”, añadió.

También te puede interesar: Concierto de Bad Bunny deja memes tras caos por boletos.

“Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planeando porque no pierdo nada”, finalizó.

¿Qué pasará con Ticketmaster? Por otra parte, AMLO aseguró que ya le dio instrucciones a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, para que Ticketmaster se haga responsable y reembolse el total de las entradas y el excedente al que tienen derecho quienes adquirieron sus boletos para Bad Bunny.