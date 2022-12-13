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FOTOS | ¡Bad Bunny anunció su retiro de la música!

Luego de terminar la gira más exitosa de su carrera, Bad Bunny anunció su retiro de los escenarios. Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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