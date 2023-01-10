Amor en el Aire: Esto es lo que debes saber del reality de Azteca UNO.

Antes de que terminara el 2022 publicamos en nuestras redes sociales de Azteca UNO la convocatoria para todas aquellas personas que quieran encontrar al amor de su vida. Esto será posible en nuestro próximo reality llamado “Amor en el Aire”.

Si eres de esas personas que no han encontrado al amor de su vida, pero no pierden la esperanza, esta es tu oportunidad para lograrlo, pues aquí te daremos la oportunidad de encontrar a tu media naranja o a tu príncipe azul.

¿Cuándo serán los castings para Amor en el Aire? Si eres mayor de edad y todavía no has encontrado al amor verdadero, esta es tu oportunidad, así que acepta el reto y asiste al gran casting nacional que se llevará a cabo en las siguientes fechas y sedes:

Tijuana

Jueves 12 y viernes 13 de enero

Horario: 10 a.m. a 2 p.m.y de 4 a 8 p.m.

TV Azteca Baja California

Blvd. Sánchez Taboada 9651-1, Zona Río Tijuana, Tijuana B.C.

Puebla

Sábado 14 y domingo 15 de enero

TV Azteca Puebla

Edificio Omega, Calzada Zavaleta 1108-PISO 12, Santa Cruz Buenavista Norte, Puebla, Pue.

Cancún

Jueves 19 y viernes 20 de enero

Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

TV Azteca Quintana Roo

Avenida Bonampak Manzana 4-A, Cancún, Q.R.

Monterrey

Sábado 21 y domingo 22 de enero

TV Azteca Noreste

Río Tamesí 300, Colonia México, Monterrey, N.L.

Te puede interesar: Esto es lo que se sabe del nuevo reality para encontrar el amor.

Guadalajara

Miércoles 25 y jueves 26 de enero

Horario: 10 a.m. a 2 p.m.y de 4 a 8 p.m.

TV Azteca Jalisco

Av. Adolfo López Mateos Sur 5001, Las Águilas, Zapopan, Jal.

CDMX

Sábado 28 y domingo 29 de enero

Sede y horario por anunciarse.

¿Cómo poder ser parte de esta aventura romántica?

Lo primero que deberás hacer será inscribirte en la app TV Azteca EN VIVO, para poder ser parte del grupo de personas que tratarán de encontrar al amor de su vida. Totalmente EN VIVO y a través de la señal de Azteca UNO.

También podrás hacerlo ingresando al siguiente link donde deberás confirmar que eres mayor de edad, además de llenar un pequeño formulario de registro con datos como:



Nombre, apellidos, sexo y orientación sexual

Fecha de nacimiento, estado civil, empleo actual

Altura y peso

Teléfono móvil, correo electrónico

Usuario de Instagram, TikTok y Twitter

País, estado y ciudad.

Así como contestar unas pequeñas preguntas y subir un pequeño video y una fotografía.