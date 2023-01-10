Amor en el Aire: Esto es lo que debes saber del reality de Azteca UNO.
No lo pienses más y regístrate en la app TV Azteca EN VIVO para poder ser parte de Amor en el Aire, nuestro nuevo reality show de Azteca UNO.
Antes de que terminara el 2022 publicamos en nuestras redes sociales de Azteca UNO la convocatoria para todas aquellas personas que quieran encontrar al amor de su vida. Esto será posible en nuestro próximo reality llamado “Amor en el Aire”.
Si eres de esas personas que no han encontrado al amor de su vida, pero no pierden la esperanza, esta es tu oportunidad para lograrlo, pues aquí te daremos la oportunidad de encontrar a tu media naranja o a tu príncipe azul.
¿Cuándo serán los castings para Amor en el Aire?
Si eres mayor de edad y todavía no has encontrado al amor verdadero, esta es tu oportunidad, así que acepta el reto y asiste al gran casting nacional que se llevará a cabo en las siguientes fechas y sedes:
Tijuana
Jueves 12 y viernes 13 de enero
Horario: 10 a.m. a 2 p.m.y de 4 a 8 p.m.
TV Azteca Baja California
Blvd. Sánchez Taboada 9651-1, Zona Río Tijuana, Tijuana B.C.
Puebla
Sábado 14 y domingo 15 de enero
TV Azteca Puebla
Edificio Omega, Calzada Zavaleta 1108-PISO 12, Santa Cruz Buenavista Norte, Puebla, Pue.
Cancún
Jueves 19 y viernes 20 de enero
Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
TV Azteca Quintana Roo
Avenida Bonampak Manzana 4-A, Cancún, Q.R.
Monterrey
Sábado 21 y domingo 22 de enero
TV Azteca Noreste
Río Tamesí 300, Colonia México, Monterrey, N.L.
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Guadalajara
Miércoles 25 y jueves 26 de enero
Horario: 10 a.m. a 2 p.m.y de 4 a 8 p.m.
TV Azteca Jalisco
Av. Adolfo López Mateos Sur 5001, Las Águilas, Zapopan, Jal.
CDMX
Sábado 28 y domingo 29 de enero
Sede y horario por anunciarse.
¿Cómo poder ser parte de esta aventura romántica?
Lo primero que deberás hacer será inscribirte en la app TV Azteca EN VIVO, para poder ser parte del grupo de personas que tratarán de encontrar al amor de su vida. Totalmente EN VIVO y a través de la señal de Azteca UNO.
También podrás hacerlo ingresando al siguiente link donde deberás confirmar que eres mayor de edad, además de llenar un pequeño formulario de registro con datos como:
- Nombre, apellidos, sexo y orientación sexual
- Fecha de nacimiento, estado civil, empleo actual
- Altura y peso
- Teléfono móvil, correo electrónico
- Usuario de Instagram, TikTok y Twitter
- País, estado y ciudad.
Así como contestar unas pequeñas preguntas y subir un pequeño video y una fotografía.