Famoso actor mexicano de cine y televisión es captado haciendo un show de payasos en la calle

¡México mágico! Este fin de semana, el famoso actor de cine y televisión, Tenoch Huerta, salió a dar un paseo por el Centro de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, sin saber que se volvería viral. Durante su paseo, la celebridad se detuvo a ver uno de los ya tradicionales shows de payasos que se presentan en la calle. Como la mayoría de estos espectáculos suelen integrar al público, Tenoch fue el elegido para formar parte de la presentación. El momento quedó captado en video y fue subido a las redes sociales. Aquí uno de los audiovisuales:

La reacción del público mexicano no se hizo esperar y la mayoría de los fans se mostraron sorprendidos por ver a Tenoch en un contexto tan común, mientras que a otros se les hizo raro que el reconocido actor pasara desapercibido, incluso cuando fue una parte principal del show de payasos.

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¿Quién es Tenoch Huerta?

Nacido el 29 de enero de 1981 en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, Tenoch Huerta es uno de los actores mexicanos mejor consolidados a nivel internacional, tanto en el cine como en la televisión. Con 45 años, la carrera artística de Tenoch suma 78 títulos como actor y dos como productor.

¿En dónde sale Tenoch Huerta? Programas de TV y películas

Sin duda, su actuación más importante ha sido en Black Panther: Wakanda Forever del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), donde da vida a Namor, rey de Talokan. Según diversos reportes, Huerta repetirá su rol en Avengers: Doomsday.

A new look at Tenoch Huerta as Namor in ‘BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER’. pic.twitter.com/JpMGvlMQT2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2022

Además de ser parte de una de las franquicias más importantes a nivel global, Tenoch también ha participado en series de televisión, como Narcos: México, Las Muertas, Días de Gracia, Aquí en la Tierra, Cloroformo y Capadocia; y películas como Pedro Páramo, La Purga Por Siempre, Madres, Güeros, Escobar: Paraíso Perdido, Mexican Gangster y Atrapen al Gringo, por mencionar algunas.