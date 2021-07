Revelan secretos de Amy Winehouse en documental a 10 años de su muerte.

La madre de Amy Winehouse presentará un documental sobre su hija al cumplirse 10 años de su muerte. En diálogo con la BBC, Janis Winehouse-Collins adelantó de qué se tratará el filme en el que busca recuperar la imagen de su hija.

La cinta se titula Reclaiming Amy ("Reivindicando a Amy") y los productores buscan mostrar nuevos aspectos de la personalidad de la artista, luego del mal trato que recibieron de la prensa, sobre todo en los peores momentos de la cantante.

“Lo que estamos tratando de lograr es una imagen más completa de Amy”, explicó Mitch Winehouse, padre de Amy, sobre la película que mostrará imágenes y declaraciones inéditas de la artista.

El documental será transmitido este viernes 23 de julio, la misma fecha en la que murió la cantante hace una década.

“Recuerdo a Amy presentándose en este escenario (Jazz Café), el lugar estaba a reventar”, relata Mitch.

Su álbum “Back to back” lanzado en 2006 fue el que la consagró con fama internacional y gracias al que cosechó innumerables premios entre los que se incluyen cinco Grammy. Sin embargo, no pudo asistir a la ceremonia ya que Estados Unidos no le permitió ingresar al país por sus antecedentes con las drogas.

“Se cometieron errores cuando Amy estaba enferma”, reconoce Janis en un momento del documental al referirse a la adicción de su hija a las drogas. “Solo en retrospectiva ahora me doy cuenta de lo poco que entendíamos”, finalizó.

