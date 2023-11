Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, presume lo enamorada que está de su nuevo novio

Las vidas de Pablo Lyle y Ana Araujo dieron un vuelco de 180 grados desde el 2019, año en el que el actor tuvo un incidente con un hombre de la tercera edad (Juan Ricardo Hernández) que desafortunadamente perdió le vida y que le valió al histrión una sentencia de 5 años de cárcel, 8 de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, por el delito de homicidio involuntario.

Mientras Pablo Lyle se encuentra compurgando su sentencia, Ana Araujo continúa con su vida y cuidando de sus dos hijos, así como de su negocio de donas horneadas y de su podcast titulado “My Wellness Friend”.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

¿Ana Araujo rehízo su vida amorosa?

Hace algunos meses, Ana Araujo sorprendió a propios y a extraños al mostrar a su nueva pareja en redes sociales, se trata de Marco Lavín, quien es un fotógrafo y estilista mexicano, originario de Mazatlán, Sinaloa. Tiene cerca de 30 años y se sabe que estudió un tiempo en Londres.

¿Ana Araujo está muy enamorada de Marco Lavín? A pesar de haberse convertido en blanco de críticas y reclamos por parte de algunos usuarios de redes sociales, Ana Lago hizo oídos sordos y continuó con su romance con Marco Lavín, de quien al parecer está muy enamorada.

Recientemente compartió en redes sociales algunas imágenes que demuestran lo enamorada que está del fotógrafo y estilista mexicano. En sus historias de Instagram, Araujo presumió una romántica fotografía en donde se observa un libro con un separador hecho con fotografías de ella y su nuevo galán y acompañó la postal con el texto: “¿Así o más cursi mi separador?”.

Ana Araujo ya no esconde su amor por Marco Levin #AnaAraujo decidió ya no esconder su amor por #MarcoLavin y a través de su cuenta de Instagram compartió una historia en donde se muestra su separador de libros y se ve una serie de fotografías de ella y Marco. pic.twitter.com/B2IrI5JwV0 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) November 10, 2023

¿La criticaron en redes?

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales donde las críticas no se hicieron esperar; sin embargo, Ana Araujo lo tomó con sabiduría y únicamente publicó una reflexión relacionada con el dolor que vive actualmente.

“¿Qué significado tiene la palabra dolor para mí? Es como una presión en la garganta. Lágrimas en los ojos. El dolor en el pecho anuncia esa vieja conocida, la decepción. Me duele la vida, me parece hermosamente cruel; me duele la soledad, mi sabia compañera”.

“Me duele la maternidad, aunque es la maestra que más admiro, me duele la insuficiencia, esa que me ha empujado a seguir buscándome, me duele haberme perdido”, publicó en sus redes sociales.