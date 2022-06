Ana Araujo rompe el silencio sobre su supuesta separación de Pablo Lyle.

Ana Araujo, pareja sentimental de Pablo Lyle, abrió su corazón para la prensa y confesó cómo continuó su vida tras el arresto domiciliario del actor por homicidio involuntario.

¡EXCLUSIVA! La apelación de Pablo Lyle para no ser juzgado por homicidio involuntario fue DENEGADA.

“Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo. Te quedas como la cabeza de la familia, entonces no queda de otra más que chambearle. Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado a trabajar en diferentes cosas. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona”, dijo en su encuentro con los medios de comunicación.

Este día se tenía programada una nueva audiencia de Pablo Lyle, por lo que Ana Araujo habló al respecto.

“Ha pasado mucho tiempo, pero sin duda seguimos esperando. Es para fijar su fecha de juicio, así que estamos súper esperanzados. Pregúntenle a sus abogados porque yo no sé, pero la esperanza nunca muere”, declaró.

¿Programan juicio de Pablo Lyle? Una corte de Estados Unidos programó para julio próximo el juicio del actor mexicano, Pablo Lyle. Por su parte, la jueza Diana Vizcaíno escuchó a ambas partes y fijó la nueva fecha para el día 8 de julio de 2022.

¿Ana Araujo se separó de Pablo Lyle?

A principios de mayo de este mismo año, Ana Araujo fue captada con el exfutbolista y comentarista Marc Crosas en Puerto Vallarta y en otros restaurantes de la Ciudad de México.

La separación de Ana y Pablo habría ocurrido en diciembre de 2021, pero la joven y Marc Crosas comenzaron a salir en enero de 2022.

Ana Araujo también evadió a toda costa el tema de su supuesta separación de Pablo Lyle, incluyendo su posible romance con Marc Crosas.

“Lo hablé en mi podcast... ahí lo pueden escuchar... tengo tres años sin Pablo, entonces a eso me refería. Lo compartiré en su momento... yo creo que ya es suficiente, chicos, por respeto a mis hijos”, dijo Ana Araujo.

Pese a todo, la joven comentó que sus hijos sí felicitaron al actor mexicano debido al Día del Padre: “Sí, sí, sí. Él no tiene redes sociales, pero le mandamos WhatsApp”, contó.

