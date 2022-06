Ana Bárbara habla sobre su papel como crítica de La Academia

Ana Bárbara y el gran papel que tiene como crítica de La Academia.

La Academia está más candente que nunca y en este primer fin de semana de doble expulsión, Esmeralda y Alejandra fueron las eliminadas del reality show de talentos al no alcanzar los suficientes votos para permanecer en la competencia debido a su desempeño y a los comentarios del panel de críticos conformado por Ana Bárbara, Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

En ese sentido, la intérprete de “Bandido” y “Lo busqué” habló para Ventaneando sobre su papel como crítica en el reality show donde se siente muy contenta y se ha mostrado sumamente objetiva, demostrando que se toma muy en serio su rol, pues entiende que los alumnos están sometidos a una gran presión, por lo que se pone en sus zapatos; sin embargo, espera que valoren la gran oportunidad que tienen enfrente.

“Hago mucha piel con ellos porque es mucha presión, si yo sin estar encerrada como ellos, este, pero tampoco sin tener las oportunidades de ellos, entonces; si hay que empujarlos, pero vamos a ver que sea bonito”, dijo.

“Estamos en el segundo concierto apenas, por eso yo no estaba tan de acuerdo con algunos puntos de vista, si les digo lo que siento porque no los puedo engañar, si veo una desafinación, una desentonación, hace rato una de ellas estaba descuadrada y hay que decirles porque también les sirve para que mejoren, es una oportunidad de oro estar aquí”, añadió.

Así mismo, Ana Bárbara recalcó que tienen todo, desde producción, mariachi, bailarines, etc., por ello, reiteró que los alumnos de La Academia deben aprovechar la oportunidad que tienen en sus manos.

La carrera de Ana Bárbara no ha sido sencilla

Pese a tener una carrera sólida en el ámbito musical, Ana Bárbara tuvo que lidiar con muchos rechazos, mismos que le ayudaron a formar su carácter y la hicieron la mujer fuerte que conocemos ahora.

“A mí muchas veces (me rechazaron), pero también te puedo decir que me hicieron más fuerte algunas y otras las tomé quizá hasta mal porque a veces duele el ego, pero siempre me han hecho más fuerte”, añadió.