Así expuso influencer las agresiones que sufrió de ‘Lapizito’ durante su noviazgo

Recientemente, Lapizito ha sido señalado como una pareja tóxica, esto debido a que Ana Cisneros lo acusó de haberla violentado tanto física como sexualmente. De manera inmediata, los seguidores de Alfredo Ordaz Campos, nombre real del famoso payasito, saltaron en contra de la modelo e influencer exigiéndole que compartiera pruebas de las supuestas agresiones que había sufrido durante su noviazgo con Freddy.

Por lo anterior, Ana Cisneros decidió dar la cara y compartir algunas de las evidencias que demuestran que cuando se encontraba en una relación con Lapizito fue víctima de violencia por parte del joven. Cabe destacar que esta no es la primera ex novia del payasito que lo acusa de ser violento, pues son varias las ex parejas de Freddy que aseguran haber sido violentadas por él.

Ana Cisneros impacta con pruebas de agresiones por parte de Lapizito

La famosa influencer dejó a varias personas impactadas al revelar que había sufrido agresión física por parte del también hermano de ‘Gomita’, mostrando imágenes de los moretones y raspones, así como otros golpes más fuertes, que supuestamente fueron ocasionados por Lapizito. De acuerdo con la famosa, las agresiones fueron escalando poco a poco, pues Freddy comenzó a agarrarla fuertemente de las muñecas cada que se enojaba.

Según Ana Cisneros, el payasito también le mordía el labio sin que ella estuviese de acuerdo y la habría agredido verbal y sexualmente. Esta información sale a la luz unos días después de que Fer Durán, otra de las ex novias de Lapizito, hablara en un podcast sobre todas las agresiones que sufrió por parte del joven, quien también le habría sido infiel en varias ocasiones.

Son varias las mujeres que han denunciado lo violento que es Alfredo, aunque muchas salieron a dar sus versiones después de lo declarado por Fer Durán, una de ellas fue Ana Cisneros, quien dijo no haber dicho nada del tema anteriormente por miedo a que nadie le creyera.