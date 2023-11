Ana Claudia Talancón se sintió identificada con su personaje de “Soy tu fan”

Ana Claudia Talancón revela lo identificada que se siente con su personaje de la serie “Soy tu fan”, cuya tercera temporada está por estrenarse, pues ella también estuvo desesperada por embarazarse y no lo consiguió.

¿Por qué se identificó Ana Claudia Talancón con su personaje de Charly? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Ana Claudia Talancón dijo que “me identifiqué muchísimo, fue una temporada muy catártica para mí. Yo también atravesé todo este proceso de fertilización y de quererme embarazar”.

“Lloré muchísimo, me reí como loca, me estresé. Es una montaña rusa de emociones. Mi personaje, Charly quiere ser mamá, está con Nico y están buscando cómo le van a hacer y en eso se topa con si sí quiere, no quiere”, agregó.

Sobre el embarazo de la mujer, Ana Claudia Talancón aseguró que es un tema que está muy vigente en la actualidad, “las mujeres tenemos la presión de lo biológica, de la pareja, de la sociedad y este tema es algo que creo que le va a llegar a todo mundo”.

¿Ana Claudia Talancón participó en bioserie de Pedro Infante?

La actriz también compartió que antes de que termine el 2023, estrenará la bioserie de Pedro Infante, en la que tiene un papel principal. “Fue un reto actoral maravilloso y aparte, ser esposa de Pedro Infante cuando el hombre era tan mujeriego, híjole”.

¿Cómo reaccionó a su video que causó furor en redes?

Y así reaccionó al revuelo que causó recientemente un video que publicó en redes sociales posando desnuda. “Yo no sé qué tanto alboroto al respecto hay, o sea, por favor. La verdad es que disfruto, sí me siento libre, poder pasar tiempo sola es una decisión, poder bailar al ritmo que se me antoje también es una decisión y es parte de disfrutar su esencia, La vida es para comer aquí, no es para llevar, así que hay que disfrutar y amarnos completitos y eso se nota”, finalizó Ana Claudia Talancón.