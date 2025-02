Capítulo 31 | Florencia entra en crisis | Ana de Nadie

Ana y Joaquín tienen un romance de ensueño, los dos se sienten sumamente motivados para enamorarse, pero no todo anda bien, pues detrás de toda su felicidad no ven los graves problemas que están pasando. Florencia en graves problemas, siguió malos pasos con las drogas y terminó en el hospital, Horacio se encuentra sumamente molesto por los problemas con sus hijos, además de no tener contacto con Ana, quien no está enterada de nada.