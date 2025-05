Este es el resumen del capítulo 90 de Ana de Nadie

Mientras Horacio saca sus cosas de casa de los Valenzuela, Ana le pide a Efraín que cuide bien de Horacio. Teo le dice a Joaquín que ha encontrado la escuela donde quiere estudiar en Madrid, pero Joaquín le dice a Magdalena que no aceptará el empleo. Magdalena reacciona y le dice que está obsesionado con Ana porque su mamá falleció cuando era pequeño. Antes de partir, Horacio le dice a Ana que nadie le prohíbe amarla y que la esperará toda la vida porque la ama.

Teo habla con Florencia para pedirle ayuda, pues Joaquín ha rechazado el empleo en Madrid por culpa de Ana. Florencia le cuenta a Ana y no entiende por qué el periodista no le ha dicho nada. Ana le pregunta a Violeta si sabe algo, pero no tiene concimiento. Ana le pregunta a Beto sobre Joaquín y lo de Madrid; Beto le confirma que ha rechazado la oferta por estar con ella. Ana se siente culpable de la decisión del periodista y quiere hacer algo al respecto.

Ana va a casa de Joaquín para hablar con él, pero se encuentra con Teo y con Magdalena, quienes le confirman que Joaquín no se va a Madrid por culpa de ella. Mientras tanto, Florencia y Katy cuentan su testimonio en la revista digital con Joaquín sobre lo que vivieron con los videos íntimos con Quique. Ana se hace pasar por asistente de Joaquín y habla con la gente de Madrid para que Joaquín no pierda el empleo que le ofrecieron. Teo y Magdalena celebran; Teo le agradece a Ana lo que ha hecho.

Katy y Florencia se enteran que Quique falleció en un accidente automovilístico. Durante una cena, Ana le agradece a Joaquín lo que ha hecho con Florencia y Katy y le cuenta que ya sabe lo de Madrid; le da el contrato a firmar y le cuenta que Magdalena y Teo le ayudaron a que no perdiera el empleo. Ana le dice que ella no se irá con él y le regresa el anillo de compromiso. Ana le dice que no puede permitir que él renuncie a sus sueños, porque lo ama y no quiere que viva lo mismo que ella cuando se casó con Horacio.

Ambos rompen en llanto, se consuelan mutuamente y sellan su amor con caricias apasionadas. Magdalena se despide de Joaquín y le recuerda que lo ama. Ana alcanza a Joaquín afuera de su departamento para despedirse de él entre lágrimas y besos. Joaquín le pone el anillo y le asegura que nunca la dejará de amar. Después de un año, Ana recibe un premio de arquitectura y lo celebra con sus amigas y sus hijos. Joaquín aparece con un ramo de flores.