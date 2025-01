Este es el resumen del capítulo 5 de Ana de Nadie

La familia Valenzuela se toma un fin de descanso en su finca, motivo por el que Horacio tiene que cambiar todos sus planes de aniversario con Adelaida. Mientras la familia se encuentra en la finca, Horacio y Ana recuerdan los momentos que vivieron cuando fueron jóvenes y Ana asegura que siguen siendo los mismos, solo que los años han pasado.

El matrimonio Valenzuela vuelve a revivir la llama del amor gracias a un encuentro que tienen por la noche donde hablan de los recuerdos felices que tienen y pasan la noche juntos. Adelaida le marca a Horacio por la noche, pero Florencia responde a la llamada, Adelaida decide no responder, se divierte esa noche con un viejo amigo y recuerdan buenos momentos hasta llegar a un momento íntimo.

Emma platica con Samuel sobre los planes futuros que tienen, él responde que no tiene ningún plan, pues todos los ha hecho ella. Así que Emma intenta manipularlo con los favores que Horacio ha hecho por él, por ejemplo ayudarlo con su ingreso a la universidad, además se queda callado al escuchar que va a heredar la empresa de su suegro.

Joaquín no deja de pensar en Ana y consigue su número de teléfono con Violeta. Mientras Ana está en la finca recibe la llamada de Joaquín, quien le deja en claro que no tiene nada que ver con su amiga y se siente atraído por ella.

Al regreso del viaje familiar, Horacio ignora a Adelaida y ella se siente muy culpable por haber estado con otro hombre mientras su novio estaba de viaje. Ana cuestiona a Florencia por sus actitudes negativas en contra de su padre y la joven le confiesa a su madre que sospecha que su papá tiene una amante.

Pedro es el único de los Valenzuela que no fue al viaje, ya que siente un rechazo por parte de su propio padre, su mejor amiga trata de convencerlo para que realice sus sueños, pero él dice que no es cosa fácil, pues aunque sus padres tienen dinero, no tiene el apoyo que quisiera.