Este es el resumen del capítulo 10 de Ana de Nadie

Mientras Adelaida, Oriana y Magdalena se actualizan sobre lo de Horacio y le proponen a Adelaida que inicie desde cero su vida laboral. Ana le da a Horacio su regalo de aniversario y le pregunta por el brazalete de diamantes; él no sabe qué decir y discuten. Adelaida sentencia que no se irá de la empresa. Ana está destrozada por el brazalete y le cuenta a Violeta. Luego de que Adelaida se siente indispuesta para seguir con la reunión, Oriana le pregunta a Magdalena por su relación con Francisco; ella le dice que se ha terminado la magia.

Joaquín habla con Olmedo para saber sobre el tema de las licitaciones, pero él no da razón y termina la llamada; más tarde le confirma una reunión. Ana, desconsolada, deambula por la casa mientras Horacio recapitula lo que acaba de suceder. Magdalena llega a casa de Horacio en estado inconveniente y pasan la noche juntos; Magdalena le aclara que sólo fue sexo y le pide que guarden el secreto. Violeta le pide a Ana que se vean para hablar delo que pasó en la cena, pero ella se niega por el compromiso que tiene en el colegio; Joaquín también asistirá al colegio.

Teo le pregunta a Joaquín por la mujer que pasó la noche con él y le deja claro que él y Magdalena volverán a estar juntos. Horacio le cuenta a Benjamín que Ana ya sabe que existe alguien más; Benjamín le dice que Genoveva ya sabe quién es y le cuenta los detalles. Mientras Ana llega tarde a la reunión del colegio, Horacio le cuenta a Benjamín el tema del brazalete; Horacio le dice que no quiere dejar a Adelaida y Benjamín le aconseja que arregle su relación con Ana. En el colegio, Joaquín nota que a Ana le sucede algo; Ana le confiesa que tiene problemas den su matrimonio. Rota en llanto, Ana deja el colegio; Horacio la busca por teléfono, pero ella no le contesta. Oriana le lleva algo de comer a Adelaida y recapitulan la borrachera de la noche previa; Adelaida no está dispuesta a someterse ante Horacio. Horacio llega a casa y pregunta por Ana, pero no le dan razón de ella.