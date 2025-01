Este es el resumen del capítulo 18 de Ana de Nadie

Mientras Pedro se hace cargo del banquete en el evento de Violeta a escondidas de Horacio, Violeta siente celos de ver a Luciano acompañado. Violeta presenta a Luciano con Ana para el proyecto de servicio social. Joaquín le envía un mensaje a Ana revelando lo que siente por ella y le avisa de la investigación que está haciendo sobre las licitaciones ilícitas de Horacio y su empresa; Ana escucha medio mensaje y lo borra sin oír el tema de la investigación. Horacio y Adelaida se besan en la oficina y Ximena les toma video. Horacio le cuenta a Adelaida lo infeliz que es sin ella; ambos se reprochan y mientras se besan apasionadamente. Ana llama por teléfono a Horacio, pero él no contesta.

Cuando finalmente toma la llamada, él y Adelaida suspenden sólo por un momento su tórrido encuentro. Ana se desahoga con Violeta, pues Horacio no llegará al evento y lamenta que su marido ya no la vea como mujer; Violeta le sube el ánimo y llama a Joaquín para invitarlo al evento. Joaquín y su jefe trabajaban sobre la publicación de la investigación, pero él no duda en acudir al llamado. Ximena le muestra a Pedro el video que tomó de Horacio y Adelaida, mientras continúan las caricias de la apasionada pareja. Joaquín llega al evento y Ana le presenta a Luciano.

Tras ver el video, Pedro queda destrozado y se arrepiente de no haberle creído a Florencia. Mientras Joaquín aprovecha cada momento para coquetear con Ana, Benjamín pregunta quién es el periodista; se da cuenta de los coqueteos, pero Genoveva lo distrae. Joaquín trata de explicarle a Ana lo de la investigación, pero ella no se lo permite. Ana les propone a Joaquín y Luciano que trabajen juntos sobre un reportaje del servicio social. Pedro le cuenta a Ximena que tuvo algo furtivo con Adelaida, por lo que se siente devastado. Ana le cuenta a Joaquín que no ha dejado de pensar en sus palabras y el periodista le dice que está listo para empezar una nueva relación; cuidando a Ana, Joaquín evita que siga bebiendo vino.