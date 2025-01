Este es el resumen del capítulo 4 de Ana de Nadie

Ana le envía fotos provocativas a Horacio y Adelaida las ve. Genoveva y Benjamín tienen problemas de intimidad y a ella le nace la duda sobre si él es fiel. Adelaida le dice a Horacio que Ana se siente amenazada y que lo podría vigilar cada vez más; Ana espera por Horacio en casa, pero ya piensa en Joaquín. Horacio no llegó a dormir; Emma y Pedro preguntan por él. Ana llama a la oficina y la secretaria le confirma que sí pasó la noche ahí. Joaquín y Magdalena discuten por Teo; el periodista ha conseguido una importante entrevista para su investigación. Mientras Adelaida presume su brazalete en la oficina, Pedro cuestiona a Horacio por no haber llegado a dormir a casa. Violeta descarta a todos los candidatos que aplicaron por la vacante. Emma es sorprendida por su novio Samuel; tendrán una reunión de bienvenida. Genoveva le pregunta a Ana si Benjamín sale con otra mujer y le pide a Ana que le pregunte a Horacio si la engaña. Adelaida con sus amigas sobre su relación con Horacio, el papel que juega Adelaida y lo que representa Ana.

Horacio hará un supuesto viaje de trabajo a Manizales; Ana le pide acompañarlo, pero él se niega. Ana le pregunta sobre las fotos que le envió y él dice no saber nada de ello. Genoveva revisa el celular de Benjamín y descubre que tiene programada una cita; trata de sabotearla y no lo consigue. Joaquín planea una treta para avanzar en su investigación sobre Sampedro. Emma organiza una salida a la finca con Samuel y loz Valenzuela; Horacio se niega por su viaje, por lo que Emma y Florencia se molestan. Ana le pide que lo reconsidere. Emma le confiesa a Florencia que sabe de Clara, la chica con la que sale Samuel. Florencia le pide a Horacio que cancele el viaje y le dice que ella sabe lo de Adelaida; quiere que le demuestre que ellos son lo más importante para él. Horacio le cancela a Adelaida el viaje y ella no lo toma bien. Ana toma el café con su mamá; claramente son muy diferentes. Oriana y Violeta se conocen en la oficina; la aplicante le deja muy buenas impresiones a Violeta. Ana le cuenta a Violeta que viajarán en familia a la finca.

Adelaida se molesta con Sampedro pues fue la coartada que le dijo Horacio para cancelarle el viaje; la joven presiona para que Horacio deje a Ana y se conviertan en novios formales. Aunque Violeta no confía en Horacio, le ayuda a Ana a elegir la lencería para el viaje. Jaoquín las sorprende y ve a Ana en lencería; queda asombrado por su belleza. Ana se intimida y se va de casa de Violeta, pero antes de partir, le da consejos a Joaquín desde sus celos, pues supone que tendrá algo con Violeta. Mientras los Valenzuela llegan a la finca, Ximena se ve con Pedro en su casa. Samuel llega a la finca y aprovecha para aconsejar a Florencia sobre su contenido en redes sociales. Adelaida planea una salida con Magdalena y Oriana. Ana le advierte a Horacio que su relación no está bien.