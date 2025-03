Este es el resumen del capítulo 44 de Ana de Nadie

Ana se culpa por no haber notado el embarazo de Emma, mientras Violeta se queja de que Luciano la haya dejado sola en el bar. Ana le reclama a Violeta por no contarle del embarazo de Emma; Violeta le cuenta que ella se embarazó a los 17 años. Ana le agradece por haber cuidado a su hija. Emma ya no sabe si quiere interrumpir su embarazo. Horacio pide a sus empleados que sigan operando como siempre aunque continúe la investigación. Horacio habla con Emma para saber qué le pasó; le esconden la verdad y se indigna porque él no fue requerido en el auxilio de Emma. Ana enfrenta a Horacio por haberle cancelado la tarjeta de crédito; Emma, Pedro y Ximena escuchan la fuerte discusión.

Pedro interrumpe la pelea de sus padres y les avisa que él se hará cargo de todas sus cuentas, incluyendo el seguro; Pedro le agradece a Horacio que nunca haya creído en él. Horacio le cuenta a Ana sobre la investigación que están haciendo en la empresa. Violeta consuela a Emma. Ana, y sus amigas le ayudan a Pedro y a sus socios para sacar adelante el pedido de su nueva empresa.

Adelaida hace entrar en razón a Magdalena, pero Magdalena le pide que involucren a Horacio para conseguir la custodia de su hijo. Ana se siente culpable de la investigación en su empresa. Adelaida le aconseja a Horacio que retire la orden de alejamiento que le impuso a Joaquín, pues le puede salir caro; Horacio se niega. Mientras Ana le pregunta a Joaquín si sabe de la investigación en su empresa, Horacio le lleva a Joaquín la prueba de que ha retirado la orden de restricción; terminan discutiendo por la investigación y Horacio no pierde la oportunidad de recordarle a Joaquín que está muy cerca de perder la custodia de Teo.

Joaquín trata de llegar a un acuerdo con Magdalena sobre la custodia, pero no lo consigue. Emma acepta que Joaquín se portó bien con ella al llevarla al hospital, pero se siente confundida por todo lo que ha pasado con la investigación y la empresa. El abogado de Magdalena le avisa que es probable que pierda la custodia de Teo.