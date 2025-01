Este es el resumen del capítulo 6 de Ana de Nadie

Mientras Violeta decide contratar a Oriana, Quique presiona a Florencia sobre su contenido en redes sociales; la joven Valenzuela averigua el número móvil de Adelaida en la empresa de su padre. Oriana y Violeta tienen sus primeros roces; los superan y Oriana muestra una curiosa admiración por Violeta. Violeta, Ana y Genoveva celebran el cumpleaños de Violeta, quien se aterra por cumplir un año más. Joaquín avanza en su investigación y comienza a incomodar a algunos, entre ellos a Horacio. Luciano llega por casualidad al festejo de Violeta.

Magdalena le pide a Joaquín que cuide a Teo varios días, pues necesita tiempo para ella. Ana, segura de que Horacio la quiere, le cuenta a Genoveva todo sobre la otra mujer de Horacio. Florencia pide la ayuda de Ximena para comprobar sus sospechas sobre Adelaida y su padre. Adelaida le reprocha a Horacio lo del viaje a la finca y le advierte que ya no puede disimular más; Horacio le pide que no se vean en un tiempo para no levantar sospechas. Joaquín le da su regalo a Violeta; ella le cuenta al periodista que sí pone nerviosa a Ana. Horacio se siente agobiado por Ana al llegar a casa y escucha una charla de Florencia y Pedro.

Emma sigue motivada con Samuel, pese a todas las señales. Florencia hace contenido para sus redes sociales. Horacio se apoya en su suegra para conseguir una cita con Sampedro. A Genoveva le cuesta esconderle a Benjamín lo de Adelaida. Adelaida y Pedro se encuentran en la entrada de la oficina; Horacio los ve a lo lejos y los interrumpe. Ximena descubre una reveladora caricia entre Horacio y Adelaida. Violeta le pide a Oriana que la ayude a investigar a Luciano en internet. Horacio le pregunta a Manuel si tuvo que hacer algo ilegal para quedarse con la licitación, pues está preocupado por las investigaciones de Joaquín; le pide su carta de renuncia para cortar todo de raíz.