Este es el resumen del capítulo 65 de Ana de Nadie

Joaquín va con Ana para aclarar la situación de Mona; sin embargo, Ana le aclara que eso no es por lo que está molesta, y le muestra el cheque cobrado que le dio Dolores para que la dejara en paz y se alejara de su vida. Joaquín se muestra sorprendido, pues él no lo cobró, pero al explicárselo a Ana, no le cree, pues no entiende cómo alguien más va a hacerse pasar por él.

Los hijos de Ana se encuentran escuchando todo, y más tarde, Pedro va al departamento de Joaquín y lo encuentra todo revuelto, pues está buscando el cheque. Pedro le reclama y le pide que deje en paz a su mamá, pues todos le abrieron la puerta de su casa y él se aprovechó de la situación. Joaquín le hace ver a Pedro que sólo ellos y Pedro tenían conocimiento del cheque, por lo que le promete que encontrará a quien se hizo pasar por él para cobrarlo y tomará acciones legales.

Ninguno de los hermanos entiende cómo puedo Joaquín hacerle eso a su mamá si es que la amaba tanto, y Pedro les explica a sus hermanas que cree que Joaquín podría estar diciendo la verdad. Florencia quiere creer que ahora sin él en el camino, su papá y su mamá podrán regresar a ser un matrimonio feliz; pero sus hermanos le dejan claro que no va a ser así, pues incluso tienen una invitación para el día siguiente, fecha en que se formalizará el compromiso de su papá con Adelaida.

Florencia está feliz de que Ana se haya enojado con Joaquín y no quiera volverlo a ver, pero su mamá habla con ella y le pide disculpas por no haberle creído y haber seguido con Joaquín, pero le explica lo que sintió por él y que fue gracias a su presencia que logró salir adelante después de que Horacio la engañó. Florencia comienza a senitrse mal por lo que hizo y saliendo de ahí, le habla a su novio, a quien le cuenta lo sucedido pero él sólo le dice que no puede revelar lo que pasó con el cheque, o les irá muy mal a los dos.

Por su parte, Adelaida está muy emocionada con los preparativos de la boda, y al verse con Genoveva y su esposo en el club, les revela estar muy entusiasmada por llevar a cabo ahí la celebración de su unión matrimonial; sin embargo, ellos le hacen saber que Horacio aún no les contaba, lo que le indica a Adelaida que Horacio no está tan emocionado como ella, hecho que la decepciona.

Por otro lado, Violeta va con Joaquín para que le explique lo que pasó con Ana, pues no ve justo para su amiga todo lo que está pasando, y entre los reclamos, no se da cuenta que le confiesa a Joaquín que Ana pagó la deuda que tenía con ella, hecho que lo molesta y le termina diciendo de todo.