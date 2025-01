Este es el resumen del capítulo 9 de Ana de Nadie

Mientras Teo nota que Magdalena y Francisco tienen problemas en su relación, Joaquín se entera que Ana realizará una actividad en el colegio que él no podrá perderse. Oriana se sincera con Violeta y le dice que la admira desde hace años; Oriana le da los detalles de Luciano. Emma le pide a Florencia actualizaciones sobre Samuel en redes sociales; Florencia se va a quedar con la abuela para dejar la casa libre a Ana y Horacio, por su festejo de aniversario. Emma vomita y se queda inquieta. Genoveva le pide a Benjamín que le cuente sobre lo de Adelaida y Horacio; él no oculta nada. Adelaida y Oriana hablan sobre Pedro, Horacio, Genoveva, y se ponen al tanto de sus días recientes. Benjamín le pide a Genoveva que no se metan en el conflicto de Ana y Horacio; Genoveva se siente decepcionada de él.

Florencia va, a escondidas, a casa de Adelaida para enfrentarla; Ana no la encuentra y se preocupa. Florencia le exige a Adelaida que deje a su padre. Genoveva le cuenta a Violeta que ha descubierto quién es la otra mujer de Horacio. Horacio decidió nombrar a otro gerente, quien no es Adelaida; la abogada rompe en llanto al enterarse y envía un mensaje alarmante a Horacio. Pedro trata de consolarla. Al notar que Ana está muy ilusionada con su festejo de aniversario con Horacio, Violeta y Genoveva deciden no contarle nada de Adelaida. Horacio pregunta por Adelaida en la empresa; Pedro lo enfrenta por no otorgarle el nombramiento.

Horacio llega al departamento de Adelaida y ella lo recibe con reclamos y más por el tema del nombramiento; mientras él trata de disculparse, ella sentencia que su relación se ha terminado. Cuando Ana está preparando todo para celebrar su aniversario con Horacio, Adelaida le cuenta al arquitecto que Florencia la visitó. Entrada la noche, Horacio llega a casa y pregunta por Florencia; Horacio olvidó por completo la fecha. con la mejor disposición, Ana comienza la celebración y le da su regalo a Horacio esperando que él le regale el anhelado brazalete que vió en la joyería.