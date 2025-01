Ana de nadie | Resumen semanal | ¿Ana le pedirá el divorcio a Horacio?

Horacio había sido un hombre muy precavido desde que conoció a Adelaida, una mujer que le robó la calma y por la que está decidió dejar a su esposa con la que lleva años de matrimonio; sin embargo, no sabe cómo hacerlo, pues llevan una vida estable y tienen tres hijos, fruto de su matrimonio.

El brazalete de Ana o Adelaida

Horacio se encuentra en un torbellino, está a punto de cumplir un aniversario más con su amada esposa, pero también va a cumplir un año de novio con Adelaida. Horacio va a una lujosa joyería y pide un brazalete con diamantes sumamente especial, pues dicho brazalete tiene grabada una letra ‘A’. Ana se entera de la joya única y piensa que su esposo se lo dará en su aniversario, pero no es así, pues finalmente, el regalo fue para Adelaida.

Florencia enfrenta a la amante de su papá

¡Todas las pruebas reunidas! Después del viaje a la finca, Florencia terminó por juntar todas las piezas que apuntaban el romance entre su papá y Adelaida, por eso le pide ayuda a Ximena, la persona con más confianza y la que puede descubrir a Horacio.

Florencia averigua el número y después la dirección de Adelaida, no lo piensa mucho y decide ir a enfrentarla a su departamento. Ade no sabe qué hacer ni qué decir, Florencia es muy dura y le dice que jamás dejará de ser la amante de su padre, pues él siempre va a preferir a su familia.



El día del aniversario y el desenlace del brazalete

Un día muy especial ha llegado para Ana, pero para Horacio no es lo mismo debido a que, entre problemas de la empresa y la tormentosa relación que lleva con Adelaida ha olvidado su aniversario de bodas. Ana preparó una noche sumamente especial para celebrar con su amado, pero él llega tres horas tarde; sin embargo, Ana decide pasarlo por alto y le da un obsequio esperando recibir el brazalete que Horacio mandó a hacer.

Horacio le pide perdón a Ana por no haberle comprado un regalo de aniversario, pero ella piensa que él está bromeando. Todo cambia hasta que Ana en realidad se da cuenta de que no hay un presente para ella, así que empieza a cuestionar a Horacio y le exige que le diga para quién compró el brazalete.

Horacio suplica perdón a Adelaida

Adelaida se siente destrozada, pues pensó que le iban a dar la nueva gerencia de la empresa, pero Horacio decidió no hacerlo para no levantar sospechas sobre su relación. Ella se siente peor por la visita de Florencia, sabe que es la amante y el lugar que ocupa en la vida del hombre que ama. Horacio le pide una oportunidad más a Ade para demostrarle que va a dejar a Ana y que ella es la mujer que quiere, pero ella le pone un alto, no quiere saber nada más de él.



¿Magdalena se aprovechó de Joaquín?

Magdalena tiene problemas con su pareja, por lo que no se ha concentrado en el trabajo y ha descuidado un poco a Teo, así que Joaquín se dispone a ayudarla. A Magdalena se le pasan las copas con Oriana y Ade y Joaquín la cuida por esa noche, ella no se siente bien y quiere cobijo entre los brazos de él, pasan la noche juntos.

Al día siguiente, Magdalena trata a Joaquín como si nada hubiera pasado y le dice que fue solo sexo, pues ella no piensa terminar a su esposo.

