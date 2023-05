Ana Lago arremete contra dos atletas de Exatlón All Star: ¿Quiénes son?

Exatlón All Star se encuentra en su mejor momento, ya que los atletas que se encuentran en competencia han dejado cuerpo y alma para seguir adelante en su objetivo por el campeonato.

Josué lanza advertencia a Koke por copiar festejo en Exatlón All Star.

Sin embargo, la polémica no ha quedado de lado en esta temporada, ya que los participantes han hecho de todo para asegurar su permanencia, de ahí que muchos sumen fans o detractores en redes sociales.

Ahora, quien se sumó a la conversación es la leyenda Ana Lago, quien dejó huella en la primera temporada, así como en la cuarta y la primera edición All Star.

“Hace mucho no veo Exatlon pero sí hay 2 personas que NO SOPORTO”, escribió en su cuenta de Twitter, lo que causó que muchos se preguntaran sobre la identidad de quienes no les gusta.

Hace muuuuuucho no veo Exatlon pero si hay 2 personas que NO SOPORTO y eso que no eh visto exatlon 🤷🏼‍♀️ — Ana Lago✨ (@analago95) April 24, 2023

Recordemos que Ana Lago no solo llegó a la última semana de competencia en su debut en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana, sino también ha hecho a sus fans parte de su vida, ya que en Azteca UNO transmitimos su boda.

¿Quiénes son los atletas más polémicos de Exatlón All Star?

Hablar de los atletas más polémicos de la edición es difícil, ya que todos en algún momento han hecho alguna declaración o han tenido una acción que es motivo de escándalo. Andrés, Liliana, Koke, Heliud y Mati han destacado tanto en este renglón como en las pistas con un gran rendimiento.