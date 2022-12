Ana Lago responde a las críticas por su operación de busto. (VIDEO)

Ana Lago es una de las atletas más queridas que han participado en el Exatlón México gracias a su brillante actuación en la primera temporada de la competencia más colosal de la historia; sin embargo, al ser una figura pública no ha estado exenta de las críticas.

La gimnasta reveló en algún momento que se sometió a una operación para aumentar el tamaño de su busto, pero no contó con que sus haters aparecerían y se pronunciarían al respecto con decenas de comentarios negativos.

La guapa atleta regiomontana publicó un video del “antes y después” de la cirugía, pero de inmediato sus detractores se hicieron presentes con decenas de comentarios negativos sobre su cirugía de aumento de busto.

Te puede interesar: Exatlón: ¿Está embarazada? Ana Lago confiesa si espera a la cigüeña.

Luego de pasarse el bisturí, Ana Lago dijo sentirse cómoda con el resultado: “Les comparto mi resultado. ¡Amo mi nueva versión! Me encantó el trato y el seguimiento”, expresó la exatleta del reality deportivo más demandante en sus redes sociales en donde mostró su nuevo busto con un top y un short.

Crédito: Instagram/analago95

¿Qué le dijeron los haters a Ana Lago? Además de decirle que “había quedado igual”, algunas personas fueron más allá y le enviaron crueles mensajes como: “En vez de bubis te hubieras hecho cintura porque no se te ve nada el cambio, “Te ves igual de robusta, sin nada de cintura”, fue por esto que la regiomontana no se quedó callada y explotó contra sus detractores.

Ana Lago les responde a sus detractores

Después de las críticas por su aumento de busto, nuestra querida ‘Ave Fénix’ recurrió a sus historias de Instagram para responderle a sus haters, a los que tachó de “metiches” y “criticones”.

También te puede interesar: Exatlón: Ana Lago revela si está molesta con Yahel por festejar con Ave Fénix.

“Me causa mucha risa... hacen comentarios en burla y en crítica, después les llego a contestar y se ofenden. Hazte responsable de lo que acabas de hacer y listo. No se hagan los santos. Yo no me tengo que aguantar absolutamente nada. Yo no estoy para aguantar ningún comentario. Es mi vida, son mis decisiones y yo sé lo que hago”, añadió la atleta que se mostró visiblemente molesta.

¿Ana Lago se encuentra lista para ser mamá?

Lago se ha convertido en una de las participantes más queridas en la historia del Exatlón, pues los fanáticos del reality deportivo han visto su crecimiento. Desde sus logros deportivos, su boda de ensueño, así como sus planes a futuro, entre los que destacan convertirse en madre.

La gimnasta reveló que por ahora no está en sus planes tener bebés, pero no descarta poder agrandar la familia en un futuro: “La verdad es que antes decía que quería cuatro, pero Alex quiere dos... entonces van a ser tres. Vamos poco a poco, la verdad es que no hay prisa. Siendo que las cosas están complicadas, entonces vamos a ir viendo. Yo creo que dos sí vamos a tener y el tercero ya veremos”, confesó hace algunas semanas en sus redes.